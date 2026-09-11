Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 11 settembre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 10 settembre
I numeri vincenti del Lotto dell'11 settembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 11 settembre 2026:
- Bari: 53 - 20 - 40 - 62 - 16
- Cagliari: 33 - 22 - 88 - 17 - 6
- Firenze: 56 - 2 - 58 - 87 - 73
- Genova: 25 - 74 - 64 - 59 - 78
- Milano: 38 - 31 - 49 - 90 - 28
- Napoli: 71 - 68 - 84 - 36 - 66
- Palermo: 7 - 69 - 19 - 48 - 65
- Roma: 38 - 44 - 84 - 47 - 53
- Torino: 90 - 43 - 47 - 48 - 21
- Venezia: 26 - 87 - 14 - 71 - 7
- Nazionale: 62 - 43 - 83 - 67 - 6
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di venerdì 11 settembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione dell'11 settembre sono:
2 - 7 - 20 - 22 - 25 - 26 - 31 - 33 - 38 - 40 - 43 - 44 - 53 - 56 - 68 - 69 - 71 - 74 - 87 - 90
Numero oro: 53
Doppio oro: 53 - 20
Extra: 6 - 14 - 16 - 17 - 19 - 36 - 47 - 48 - 49 - 58 - 59 - 62 - 64 - 84 - 88
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri dell'11 settembre
Ecco i numeri estratti l'11 settembre 2026:
La combinazione vincente è: 08 - 13 - 16 - 52 - 64 - 70
Il numero Jolly è: 17
Il numero Superstar è: 21
Jackpot del Superenalotto dell'11-09-2026: 223.200.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 12-09-2026: 26.500.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:
Superenalotto
- Punti 6: 1 totalizzano Euro: 223.173.416,83
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 5 totalizzano Euro: 31.646,08
- Punti 4: 523 totalizzano Euro: 308,54
- Punti 3: 20.899 totalizzano Euro: 23,22
- Punti 2: 317.536 totalizzano Euro: 5,00
Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 30.854,00
- Punti 3SS: 137 totalizzano Euro: 2.322,00
- Punti 2SS: 1.963 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 11.790 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 24.644 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 92 totalizzano Euro: 4.600,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 13.947 totalizzano Euro: 41.841,00
Vincite WinBox 1: 1.913 totalizzano Euro: 47.825,00
Vincite WinBox 2: 231.551 totalizzano Euro: 470.548,00
Totale vincite Seconda Chance: 14.039
Totale vincite WinBox: 233.464
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 12 settembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 67 (manca da 164 estrazioni)
- Venezia 31 (manca da 122 estrazioni)
- Nazionale 78 (manca da 96 estrazioni)
- Firenze 66 (manca da 94 estrazioni)
- Firenze 24 (manca da 91 estrazioni)
- Palermo 13 (manca da 91 estrazioni)
- Bari 21 (manca da 89 estrazioni)
- Bari 12 (manca da 86 estrazioni)
- Torino 25 (manca da 85 estrazioni)
- Roma 13 (manca da 80 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 164 estrazioni) – 21 (da 89) – 12 (da 86)
- Cagliari 11 (manca da 61 estrazioni) – 26 (da 59) - 37 (da 47)
- Firenze 66 (manca da 94 estrazioni) – 24 (da 91) – 74 (da 79)
- Genova 21 (manca da 76 estrazioni) – 54 (da 72) – 27 (da 52)
- Milano 57 (manca da 68 estrazioni) - 67 (da 62) - 84 (da 60)
- Napoli 11 (manca da 68 estrazioni) – 77 (da 65) – 78 (da 58)
- Palermo 13 (manca da 91 estrazioni) – 68 (da 74) – 20 (da 61)
- Roma 13 (manca da 80 estrazioni) – 30 (da 63) – 24 e 21 (da 46)
- Torino 25 (manca da 85 estrazioni) – 3 (da 66) - 8 (da 54)
- Venezia 31 (manca da 122 estrazioni) – 68 (da 63) – 67 (da 57)
- Nazionale 78 (manca da 96 estrazioni) – 85 (da 66) – 54 (da 65)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 12 settembre sono:
- 48 (manca da 73 estrazioni) - 5 (da 64) - 35 (da 50) - 87 (da 49) - 81 (da 48) - 30 (da 38)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record