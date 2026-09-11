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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 11 settembre: centrato un 6 da record

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 11 settembre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).

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Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 10 settembre

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I numeri vincenti del Lotto dell'11 settembre

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 11 settembre 2026:

  • Bari:                53 - 20 - 40 - 62 - 16
  • Cagliari:          33 - 22 - 88 - 17 - 6
  • Firenze:          56 - 2 - 58 - 87 - 73
  • Genova:          25 - 74 - 64 - 59 - 78
  • Milano:           38 - 31 - 49 - 90 - 28
  • Napoli:            71 - 68 - 84 - 36 - 66
  • Palermo:         7 - 69 - 19 - 48 - 65
  • Roma:              38 - 44 - 84 - 47 - 53
  • Torino:             90 - 43 - 47 - 48 - 21
  • Venezia:           26 - 87 - 14 - 71 - 7
  • Nazionale:       62 - 43 - 83 - 67 - 6 

 

Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto di venerdì 11 settembre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione dell'11 settembre sono:

 

2 - 7 - 20 - 22 - 25 - 26 - 31 - 33 - 38 - 40 - 43 - 44 - 53 - 56 - 68 - 69 - 71 - 74 - 87 - 90

 

Numero oro: 53

 

Doppio oro: 53 - 20

 

Extra: 6 - 14 - 16 - 17 - 19 - 36 - 47 - 48 - 49 - 58 - 59 - 62 - 64 - 84 - 88

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto, jackpot e numeri dell'11 settembre

Ecco i numeri estratti l'11 settembre 2026:

 

La combinazione vincente è: 08 - 13 - 16 - 52 - 64 - 70

 

Il numero Jolly è: 17

 

Il numero Superstar è: 21

 

Jackpot del Superenalotto dell'11-09-2026: 223.200.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 12-09-2026: 26.500.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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Le quote del Superenalotto

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:

Superenalotto

  • Punti 6: 1 totalizzano Euro: 223.173.416,83
  • Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5: 5 totalizzano Euro: 31.646,08
  • Punti 4: 523 totalizzano Euro: 308,54
  • Punti 3: 20.899 totalizzano Euro: 23,22
  • Punti 2: 317.536 totalizzano Euro: 5,00

 

Superstar

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 30.854,00
  • Punti 3SS: 137 totalizzano Euro: 2.322,00
  • Punti 2SS: 1.963 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 11.790 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 24.644 totalizzano Euro: 5,00

 

 

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 92 totalizzano Euro: 4.600,00

 

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 13.947 totalizzano Euro: 41.841,00

 

Vincite WinBox 1: 1.913 totalizzano Euro: 47.825,00

 

Vincite WinBox 2: 231.551 totalizzano Euro: 470.548,00

 

Totale vincite Seconda Chance: 14.039

 

Totale vincite WinBox: 233.464

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 12 settembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Bari                67 (manca da 164 estrazioni)
  • Venezia         31 (manca da 122 estrazioni)
  • Nazionale     78 (manca da 96 estrazioni)
  • Firenze          66 (manca da 94 estrazioni)
  • Firenze          24 (manca da 91 estrazioni)
  • Palermo        13 (manca da 91 estrazioni)
  • Bari                21 (manca da 89 estrazioni)
  • Bari                12 (manca da 86 estrazioni)
  • Torino            25 (manca da 85 estrazioni)
  • Roma             13 (manca da 80 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari             67 (manca da 164 estrazioni) – 21 (da 89) – 12 (da 86)
  • Cagliari       11 (manca da 61 estrazioni) – 26 (da 59) - 37 (da 47)
  • Firenze       66 (manca da 94 estrazioni) – 24 (da 91) – 74 (da 79)
  • Genova       21 (manca da 76 estrazioni) – 54 (da 72) – 27 (da 52)
  • Milano        57 (manca da 68 estrazioni) - 67 (da 62) - 84 (da 60)
  • Napoli         11 (manca da 68 estrazioni) – 77 (da 65) – 78 (da 58)
  • Palermo      13 (manca da 91 estrazioni) – 68 (da 74) – 20 (da 61)
  • Roma           13 (manca da 80 estrazioni) – 30 (da 63) – 24 e 21 (da 46)
  • Torino          25 (manca da 85 estrazioni) – 3 (da 66) - 8 (da 54)
  • Venezia        31 (manca da 122 estrazioni) – 68 (da 63) – 67 (da 57)
  • Nazionale    78 (manca da 96 estrazioni) – 85 (da 66) – 54 (da 65)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 12 settembre sono:

 

  • 48 (manca da 73 estrazioni) - 5 (da 64) - 35 (da 50) - 87 (da 49) - 81 (da 48) - 30 (da 38)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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