Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 10 settembre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di martedì 8 settembre
I numeri vincenti del Lotto del 10 settembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 10 settembre 2026:
- Bari: X - X - X - X - X
- Cagliari: X - X - X - X - X
- Firenze: X - X - X - X - X
- Genova: X - X - X - X - X
- Milano: X - X - X - X - X
- Napoli: X - X - X - X - X
- Palermo: X - X - X - X - X
- Roma: X - X - X - X - X
- Torino: X - X - X - X - X
- Venezia: X - X - X - X - X
- Nazionale: X - X - X - X - X
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di giovedì 10 settembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 10 settembre sono:
X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Numero oro: X
Doppio oro: X - X
Extra: X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 10 settembre
Ecco i numeri estratti il 10 settembre 2026:
La combinazione vincente è: X - X - X - X - X - X
Il numero Jolly è: X
Il numero Superstar è: X
Jackpot del Superenalotto del 10-09-2026: 222.500.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 11 settembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 67 (manca da 163 estrazioni)
- Venezia 31 (manca da 121 estrazioni)
- Nazionale 78 (manca da 95 estrazioni)
- Firenze 66 (manca da 93 estrazioni)
- Firenze 24 (manca da 90 estrazioni)
- Palermo 13 (manca da 90 estrazioni)
- Bari 21 (manca da 88 estrazioni)
- Bari 12 (manca da 85 estrazioni)
- Torino 25 (manca da 84 estrazioni)
- Roma 13 (manca da 79 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 163 estrazioni) – 21 (da 88) – 12 (da 85)
- Cagliari 34 (manca da 72 estrazioni) – 11 (da 60) – 26 (da 58)
- Firenze 66 (manca da 93 estrazioni) – 24 (da 90) – 74 (da 78)
- Genova 21 (manca da 75 estrazioni) – 54 (da 71) – 59 (da 54)
- Milano 90 (manca da 69 estrazioni) – 57 (da 67) - 67 (da 61)
- Napoli 11 (manca da 67 estrazioni) – 77 (da 64) – 78 (da 57)
- Palermo 13 (manca da 90 estrazioni) – 68 (da 73) – 20 (da 60)
- Roma 13 (manca da 79 estrazioni) – 30 (da 62) – 24 e 21 (da 45)
- Torino 25 (manca da 84 estrazioni) – 90 (da 72) – 3 (da 65)
- Venezia 31 (manca da 121 estrazioni) – 68 (da 62) – 67 (da 56)
- Nazionale 78 (manca da 95 estrazioni) – 85 (da 65) – 54 (da 64)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto dell'11 settembre sono:
- 48 (manca da 72 estrazioni) - 5 (da 63) - 35 (da 49) - 87 (da 48) - 81 (da 47) - 30 (da 37)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record