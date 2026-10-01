Le 10 sagre e fiere d'autunno da non perdere in Italia a ottobre

L'autunno in Umbria è legato soprattutto alla raccolta delle olive e all'arrivo del nuovo olio extravergine. Dal 17 ottobre torna Frantoi Aperti, la manifestazione umbra che coinvolge numerosi borghi e frantoi della regione offrendo al pubblico la possibilità di assistere alla lavorazione delle olive e alla produzione dell'olio nuovo. Tra degustazioni, esperienze gastronomiche e iniziative dedicate all'oleoturismo, la kermesse è uno degli appuntamenti principali dell'oleoturismo italiano, oltre che un viaggio alla scoperta dei principali borghi e città d'arte dell'Umbria.