Le 10 sagre e fiere d'autunno da non perdere in Italia a ottobre

Introduzione
Ottobre è uno dei periodi migliori per scoprire le tradizioni gastronomiche italiane grazie alle numerose iniziative sul territorio nazionale: dai tartufi piemontesi al riso veronese, dall'olio umbro alle castagne dell'Etna. Con l'inizio della stagione autunnale tornano protagoniste sagre, fiere e manifestazioni dedicate ai prodotti tradizionali dei vari territori, tra degustazioni, mercati, showcooking, musica ed eventi culturali. Ecco dieci appuntamenti da non perdere.
Quello che devi sapere
La Fiera del tartufo bianco d'Alba
Tra gli eventi simbolo dell'autunno, la Fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba trasforma Alba e il territorio delle Langhe in una grande vetrina dedicata al Tuber magnatum Pico. In programma dal 10 ottobre fino al 6 dicembre, la manifestazione prevede degustazioni, wine tasting e cooking show con chef, oltre al celebre Mercato Mondiale del tartufo bianco che ospita tartufi certificati e prodotti agroalimentari del territorio e vini di Langhe, Monferrato e Roero.
La Fiera del riso a Verona
Tra gli eventi da segnare sul calendario c'è anche la Fiera del riso a Isola della Scala, in provincia di Verona. Tra gli appuntamenti italiani più importanti dedicati al prodotto, la kermesse, in programma fino al 13 ottobre, vede protagonista il riso nano vialone veronese tra risotti, degustazioni, concorsi gastronomici, incontri e iniziative dedicate alla cultura della filiera. Non mancano poi appuntamenti con chef e momenti dedicati alla scoperta del territorio.
L'Autunno Pavese
A ottobre Pavia ospita la 72° edizione di Autunno Pavese, la manifestazione dedicata alle eccellenze agroalimentari della provincia. Dal 2 al 5 ottobre il Palazzo delle Esposizioni di Pavia ospita produttori e pubblico con aree dedicate a degustazioni, risotti, mixology e prodotti del territorio. E fino all'11 ottobre non mancano appuntamenti ed eventi diffusi tra i territori del Pavese, dell'Oltrepò e della Lomellina, tra cantine, aziende agricole, risaie e produzioni locali.
Il Baccanale a Imola
A Imola torna invece il Baccanale, la storica kermesse dedicata alla cultura del cibo. L'edizione 2026, che prende il via il 24 ottobre, ruota attorno al tema "Incontri. La cucina italiana senza confini". Il programma va oltre la classica sagra, unendo gastronomia, cultura e creatività. La manifestazione ospita quindi una serie di showcooking, degustazioni, laboratori, mercati tematici, incontri e menù speciali nei ristoranti del territorio.
Frantoi Aperti in Umbria
L'autunno in Umbria è legato soprattutto alla raccolta delle olive e all'arrivo del nuovo olio extravergine. Dal 17 ottobre torna Frantoi Aperti, la manifestazione umbra che coinvolge numerosi borghi e frantoi della regione offrendo al pubblico la possibilità di assistere alla lavorazione delle olive e alla produzione dell'olio nuovo. Tra degustazioni, esperienze gastronomiche e iniziative dedicate all'oleoturismo, la kermesse è uno degli appuntamenti principali dell'oleoturismo italiano, oltre che un viaggio alla scoperta dei principali borghi e città d'arte dell'Umbria.
L'Ottobrata Zafferanese in Sicilia
Il comune siciliano di Zafferana Etnea torna a ospitare l'Ottobrata Zafferanese. Con un ricco calendario che coinvolge tutte e quattro le domeniche di ottobre, l'iniziativa vede protagonisti i prodotti tipici dell'autunno siciliano: uva, miele, mele, funghi e castagne. Si parte il 4 ottobre con la Sagra dell'Uva, proseguendo l'11 ottobre con quella del Miele, poi il 18 ottobre la Sagra delle Mele e il 25 ottobre la Sagra dei Funghi e delle Castagne. Si tratta di una delle manifestazioni gastronomiche autunnali più conosciute della regione, con una ricca varietà di prodotti e specialità presenti negli stand.
La Sagra dell'uva nelle Marche
Nelle Marche il mese di ottobre si apre con la storica Sagra dell'uva di Cupramontana, uno degli appuntamenti storici legati alla vendemmia e al Verdicchio. Nata nel 1928, la manifestazione è la più antica sagra dell'uva della regione e tra le prime in Italia dedicate alla vendemmia. In programma dall'1 al 4 ottobre, l'edizione 2026 vede protagonista non solo la tradizione enogastronomica ma anche un programma di concerti e spettacoli.
La Fiera del tartufo bianco pregiato a Pergola
Restando nelle Marche, troviamo anche la Fiera del tartufo bianco pregiato a Pergola, in provincia di Pesaro e Urbino. In programma nelle tre domeniche del 4, 11 e 18 ottobre, la kermesse ruota attorno al tartufo bianco. L'edizione 2026 assume però anche una dimensione internazionale, con la partecipazione delle città di Gernsbach, in Germania, e di Château-Thierry, in Francia. Tra le novità di quest'anno, anche la Food & Wine Experience, con degustazioni e una masterclass dedicata all'abbinamento tra tartufo bianco e champagne. Non mancano poi espositori, cooking show, concerti e iniziative dedicate alla tartuficoltura.
La Sagra del ficodindia a Catania
Tra le sagre più caratteristiche dell'inizio di ottobre nel Sud Italia, la Sagra del ficodindia si svolge a San Cono, in provincia di Catania, dal 2 al 4 ottobre. L'edizione 2026 prevede tre giornate dedicate al frutto simbolo del territorio, con iniziative gastronomiche, culturali, musicali e folkloristiche. Un appuntamento particolarmente legato all'identità agricola del paese: nel territorio comunale circa 150 dei 650 ettari complessivi sono occupati da coltivazioni di ficodindia.
L'Oktoberfest a Cagliari
A ottobre in Sardegna arriva anche una grande festa dedicata alla gastronomia e alle tradizioni bavaresi. Si tratta dell'Oktoberfest Cagliari, in programma sabato 17 ottobre negli spazi della Fiera di Cagliari. La manifestazione propone una giornata di musica, balli tradizionali, birra e specialità bavaresi, con un'area food dedicata ai piatti tipici come brezel, bratwurst e crauti.