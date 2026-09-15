Oroscopo del giorno, le previsioni del 15 settembre segno per segno

Sensibilità e intuito sono particolarmente forti e vi aiutano a leggere meglio le situazioni. In amore i single possono aprirsi a esperienze nuove e lasciarsi sorprendere da incontri inattesi. Sul lavoro la vostra disponibilità vi rende preziosi per chi vi circonda, mentre la fortuna invita a fidarvi delle sensazioni senza perdere prudenza.

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