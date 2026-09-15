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Oroscopo del giorno, le previsioni del 15 settembre segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 15 settembre.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata vi rende più energici e determinati del solito. In amore cresce la voglia di lasciarvi andare e sperimentare qualcosa di nuovo. Sul lavoro i risultati ottenuti rafforzano la vostra posizione, mentre la fortuna favorisce occasioni e incontri interessanti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Il cielo vi aiuta a ritrovare maggiore serenità e sicurezza. In amore tenerezza e attenzioni rafforzano il legame e rendono più semplice capirsi. Sul lavoro attendete una risposta importante che potrebbe aprire nuove prospettive, mentre la fortuna invita ad avere ancora un po’ di pazienza.

 

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GEMELLI

Il vostro fascino cresce e vi rende particolarmente convincenti. In amore potreste essere più esitanti del solito davanti a una persona che vi interessa. Sul lavoro intuito e diplomazia vi aiutano a risolvere una situazione complessa, mentre la fortuna favorisce le occasioni nate quasi per caso.

 

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CANCRO

Il clima si fa più sereno e alcune tensioni iniziano a diminuire. In amore cresce la passione, ma evitate di ingigantire piccoli problemi o incomprensioni. Sul lavoro sapete far valere le vostre capacità con fermezza, mentre la fortuna vi aiuta a trovare soluzioni brillanti.

 

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LEONE

Energia ed entusiasmo vi accompagnano e vi spingono a osare di più. In amore il vostro fascino è evidente e i single possono trovarsi davanti a un’occasione interessante. Sul lavoro riuscite a sbloccare una situazione rimasta in sospeso, mentre la fortuna sostiene le iniziative più coraggiose.

 

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VERGINE

Vi sentite attivi e pronti a mettervi in gioco. In amore i single possono avvicinarsi a qualcuno che li incuriosisce, mentre nelle coppie cresce l’intensità. Sul lavoro efficienza e precisione vi fanno apprezzare, mentre la fortuna accompagna le scelte fatte con attenzione.

 

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BILANCIA

La giornata può risultare un po’ dispersiva, ma non manca qualche buona occasione. In amore riuscite a ritrovare complicità e i single possono vivere incontri stimolanti. Sul lavoro affrontate gli impegni con determinazione, mentre la fortuna premia chi mostra maggiore sicurezza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

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SCORPIONE

La giornata si presenta positiva e ricca di buone sensazioni. In amore vi sentite più sicuri e i single possono vivere conquiste inaspettate. Sul lavoro continuate a dimostrare impegno e costanza, mentre la fortuna sostiene le iniziative affrontate con fiducia.

 

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SAGITTARIO

Il cielo vi regala entusiasmo e una piacevole voglia di mettervi in gioco. In amore fascino e vivacità favoriscono nuove conquiste e momenti coinvolgenti. Sul lavoro arrivano soddisfazioni, anche se qualche contrattempo richiede pazienza, mentre la fortuna può sorprendervi quando meno ve lo aspettate.

 

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CAPRICORNO

La giornata porta buonumore e maggiore stabilità nei rapporti. In amore cercate di gestire le insicurezze, evitando di dare troppo peso a qualche momento di distanza. Sul lavoro la stima degli altri vi accompagna verso obiettivi importanti, mentre la fortuna favorisce le decisioni ben ponderate.

 

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ACQUARIO

Vi sentite energici, reattivi e pronti ad affrontare ogni impegno. In amore il coraggio viene premiato e chi si espone può ottenere risposte interessanti. Sul lavoro responsabilità e autorevolezza vi permettono di farvi rispettare senza creare tensioni, mentre la fortuna sostiene chi sa adattarsi rapidamente.

 

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PESCI

Sensibilità e intuito sono particolarmente forti e vi aiutano a leggere meglio le situazioni. In amore i single possono aprirsi a esperienze nuove e lasciarsi sorprendere da incontri inattesi. Sul lavoro la vostra disponibilità vi rende preziosi per chi vi circonda, mentre la fortuna invita a fidarvi delle sensazioni senza perdere prudenza.

 

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