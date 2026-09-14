Milan Games Week 2026, ospiti e programma della nuova edizione

Oltre ai già annunciati Mark Waid, John Romita Jr e Bill Morrison, approderanno a Milan Games Week & Cartoomics artisti e autori provenienti da ogni angolo del mondo: dal Giappone agli Stati Uniti, passando, naturalmente, per l’Italia stessa. Non solo figure di spicco del panorama fumettistico, ma anche importanti personalità nell’ambito dell’animazione. A MGWCMX è in arrivo, infatti, Daiki Tomiyasu, regista di serie animate di enorme successo come Pokémon Sole e Luna, l’attuale Orizzonti Pokémon e Inazuma Eleven. Accanto a lui, Misu Yamaneko, italiana ormai trapiantata in Giappone, dove vive e lavora, la cui carriera si snoda tra animazione tradizionale (Orizzonti Pokémon, I Diari della Speziale, Digimon BeatBreak, Vinland Saga, The Promised Neverland) e videogame (ha contribuito, infatti, alla realizzazione delle cutscene del remake di Resident Evil 4).



Grazie a J-POP Manga arriva Jun Mayuzuki, autrice di piccoli gioielli del manga come Kowloon Generic Romance, Sayonara Daisy e Come dopo la pioggia. L’etichetta Toshokan - che esordisce a MGWCMX 2026 con uno stand dedicato - avrà invece come ospite Kathy Lam, fondatrice dello studio Dawning Crow e autrice de Il diario di Mobu, serie il cui successo ha portato la sua protagonista oltre le pagine del fumetto, tra mostre, collaborazioni e oggetti da collezione. Sempre dal Sol Levante, Jundo porterà Liang Azha, seguitissimo autore cinese di webtoon. Sul “fronte occidentale”, non può mancare il mondo del fumetto supereroistico, con artisti del calibro di Marco Checchetto, disegnatore del classico moderno Ultimate Spider-Man, Sara Pichelli (che in tandem con Brian M. Bendis ha creato il personaggio di Miles Morales, ormai un’icona universale della cultura pop) e Simone Bianchi, disegnatore di eroi celebri come Wolverine, X-Men, Batman, Thor e tante altre. Ad arricchire le fila dei disegnatori di supereroi, ci saranno anche Simon Bisley – famoso per il suo lavoro sulla serie Lobo, Darick Robertson (illustratore dell’acclamato The Boys) e Scott Hanna, uno dei più prolifici inchiostratori del fumetto americano e vincitore di un Eisner Award. Grazie a ReNoir Comics, invece, sarà possibile incontrare anche il duo creativo che ha dato vita al rocambolesco Soma, composto da Fernando Llor e Carles Dalmau - noto anche come concept artist del videogioco Cult of the Lamb. E ancora: il maestro serbo del fumetto R.M. Guéra, autori italiani come Roberto Recchioni, Federico Mele e Samuel Spano… Il fumetto può assumere più forme di quante ne possiamo immaginare, e Milan Games Week & Cartoomics intende mostrarne il maggior numero possibile.