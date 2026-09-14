Milan Games Week 2026, ospiti e programma della nuova edizione

Introduzione
La Milan Games Week & Cartoomics è pronta a tornarei: videogiochi, fumetti, giochi da tavolo, creator, cosplay e grandi spettacoli si preparano a tornare dal 27 al 29 novembre 2026 a Fiera Milano (Rho) per regalare agli appassionati di pop culture un'edizione unica, a cui prenderanno parte ospiti internazionali di calibro hollywoodiano.
Quello che devi sapere
Le star di One Piece
MGWCMX rivela una line-up di ospiti sensazionale. Emily Rudd e Taz Skylar, rispettivamente Nami e Sanji nell’acclamata serie live action One Piece, targata Netflix, saranno ospiti per tutti e tre i giorni di manifestazione. Tratta dal manga dei record di Eiichiro Oda, la serie ha saputo trasporre lo spirito d’avventura e libertà, l’umorismo e il carisma dell’opera originale, diventando una delle serie più viste in assoluto nella storia del servizio di streaming. Skylar e Rudd, attori la cui carriera va ben oltre questa produzione, attraverseranno i Sette Mari per arrivare qui, e al momento MGWCMX sarà una delle pochissime occasioni in cui poter stringere loro la mano e scattarsi una foto insieme, o vederli raccontarsi in momenti sul palco dedicati.
Gli ospiti del settore gaming
Dalle serie tv ai videogiochi il passo è ormai breve, perché grazie alla motion capture anche gli attori in carne e ossa prestano le movenze a personaggi virtuali. In rappresentanza dell’universo videoludico, arriva un cast di attori e doppiatori da hall of fame. Oltre ad Angela Sant’Albano, Grace Ashcroft in Resident Evil: Requiem, dallo stesso titolo si aggiunge Emma Rose Creaner, interprete di Emily. Alla tre giorni sarà possibile incontrare persino un attore del calibro di Steven Ogg, che ha prestato voce e movenze a Trevor Philips, caotico membro del trio di protagonisti di Grand Theft Auto V, ma anche attore televisivo il cui nome figura nel cast di The Walking Dead e Better Call Saul. Si unisce al party anche Christopher Judge, interprete del mitico Kratos in God of War (2018) e God of War Ragnarök, performance che gli è valsa numerosi e prestigiosi riconoscimenti tra The Game Awards e Bafta Games Awards. Infine, dal cast di Baldur’s Gate III arrivano Amelia Tyler (l’iconica voce narrante) e Tim Downie, voce e volto del mago Gale Dekarios.
Gli ospiti del fumetto
Oltre ai già annunciati Mark Waid, John Romita Jr e Bill Morrison, approderanno a Milan Games Week & Cartoomics artisti e autori provenienti da ogni angolo del mondo: dal Giappone agli Stati Uniti, passando, naturalmente, per l’Italia stessa. Non solo figure di spicco del panorama fumettistico, ma anche importanti personalità nell’ambito dell’animazione. A MGWCMX è in arrivo, infatti, Daiki Tomiyasu, regista di serie animate di enorme successo come Pokémon Sole e Luna, l’attuale Orizzonti Pokémon e Inazuma Eleven. Accanto a lui, Misu Yamaneko, italiana ormai trapiantata in Giappone, dove vive e lavora, la cui carriera si snoda tra animazione tradizionale (Orizzonti Pokémon, I Diari della Speziale, Digimon BeatBreak, Vinland Saga, The Promised Neverland) e videogame (ha contribuito, infatti, alla realizzazione delle cutscene del remake di Resident Evil 4).
Grazie a J-POP Manga arriva Jun Mayuzuki, autrice di piccoli gioielli del manga come Kowloon Generic Romance, Sayonara Daisy e Come dopo la pioggia. L’etichetta Toshokan - che esordisce a MGWCMX 2026 con uno stand dedicato - avrà invece come ospite Kathy Lam, fondatrice dello studio Dawning Crow e autrice de Il diario di Mobu, serie il cui successo ha portato la sua protagonista oltre le pagine del fumetto, tra mostre, collaborazioni e oggetti da collezione. Sempre dal Sol Levante, Jundo porterà Liang Azha, seguitissimo autore cinese di webtoon. Sul “fronte occidentale”, non può mancare il mondo del fumetto supereroistico, con artisti del calibro di Marco Checchetto, disegnatore del classico moderno Ultimate Spider-Man, Sara Pichelli (che in tandem con Brian M. Bendis ha creato il personaggio di Miles Morales, ormai un’icona universale della cultura pop) e Simone Bianchi, disegnatore di eroi celebri come Wolverine, X-Men, Batman, Thor e tante altre. Ad arricchire le fila dei disegnatori di supereroi, ci saranno anche Simon Bisley – famoso per il suo lavoro sulla serie Lobo, Darick Robertson (illustratore dell’acclamato The Boys) e Scott Hanna, uno dei più prolifici inchiostratori del fumetto americano e vincitore di un Eisner Award. Grazie a ReNoir Comics, invece, sarà possibile incontrare anche il duo creativo che ha dato vita al rocambolesco Soma, composto da Fernando Llor e Carles Dalmau - noto anche come concept artist del videogioco Cult of the Lamb. E ancora: il maestro serbo del fumetto R.M. Guéra, autori italiani come Roberto Recchioni, Federico Mele e Samuel Spano… Il fumetto può assumere più forme di quante ne possiamo immaginare, e Milan Games Week & Cartoomics intende mostrarne il maggior numero possibile.
Una merch collection che celebra i "tipi da fiera"
Milan Games Week & Cartoomics 2026 vuole lasciare il segno nel cuore e sulla pelle dei visitatori. Entrare in MGWCMX significa entrare a far parte di una community unita dalle stesse passioni, che quest’anno potranno diventare parte integrante del proprio modo di essere e di vivere l’evento, grazie alla Merch Collection ufficiale! Nata dalla collaborazione con Smile Creative Agency, realizzata sotto la direzione artistica di Dario Moccia e il design di produzione di Federico Barengo, la collezione parte da un concept unico: celebrare i “tipi da fiera”, tra collezionisti, “figurinomani” e amanti della cultura pop, trasformando personaggi e situazioni ricorrenti in una linea esclusiva. Così nasce, per esempio, “VIP - Stay in Line, Forever”, omaggio alle interminabili code di meet & greet e firmacopie, mentre “Liquid Nerd” porta sul tessuto la formula matematica più inesorabile delle fiere: tanta gente + un posto chiuso = caldo micidiale. E se “Kawaii Empire” celebra le “pucciosità” nipponiche, “One Pin” ricorda che, alla fine del viaggio, il vero tesoro di ogni fiera sono gli amici incontrati lungo il percorso. T-shirt, hoodies, cappellini, lanyard e pin diventano così piccole dichiarazioni di appartenenza, realizzate attraverso le eterogenee sensibilità artistiche degli illustratori di Smile e unite dalla visione di Dario Moccia. Il risultato è una Merch Collection che trasforma gli stereotipi in un’identità visiva originale, capace di parlare direttamente a chi, almeno una volta, si è riconosciuto in uno dei tanti “tipi da fiera”.
13 aree tematiche, centinaia di espositori
Tra i padiglioni 22 e 24 si snoderanno le principali aree tematiche dedicate all’universo videoludico. Qui, i visitatori potranno perdersi in un’immensa Freeplay Zone, organizzata per aree tematiche, dove potranno provare le novità del mercato e concedersi una partita tra amici scegliendo tra un’infinità di titoli e oltre cento postazioni; il Gaming District darà spazio a tutti gli attori del mercato videoludico, regalando uno sguardo privilegiato sul lavoro creativo dietro lo sviluppo di un videogioco, e darà modo di provare in anteprima il meglio della creatività indipendente nell’Indie Dungeon; accese competizioni infiammeranno invece l’area Esportshow. Non può mancare ampio spazio per i creator, con l’area Creators World, per dare modo ai follower di conoscere dal vivo i volti più amati del web. Chi ama invece perdersi tra le pagine di fumetti e manga, troverà il proprio habitat naturale nei padiglioni 9 e 11. Tra Electric Town e ImagiNation, verrà celebrata l’arte visiva di tutto il mondo, mentre una Artist Alley da 160 postazioni - un numero mai raggiunto prima - darà largo spazio ad artisti di ogni provenienza, con un occhio di riguardo per la microeditoria indipendente. I due padiglioni offriranno uno shopping district sterminato, che vedrà la presenza dei principali editori e brand del settore, tra cui Edizioni BD, J-POP Manga, Toshokan, Tomodachi Press, Panini Comics, Mirage Comics, Shockdom, Eterea Edizioni, Star Shop, ReNoir Comics, Gigaciao, Tunué, Astorina, Feltrinelli Comics, Dynit, Saldapress, Tora Edizioni, Yamato Shop, Mangasenpai, Sensei, Hikari, Jundo, APO, Rebelle Edizioni, Hollow Press, Silly Studios, Acheron Books e Edizioni Aristea.
I 40 anni di Dylan Dog
In occasione dei festeggiamenti dei 40 anni dell’Indagatore dell’Incubo, Sergio Bonelli Editore parteciperà a Milan Games Week & Cartoomics con uno speciale allestimento celebrativo a tema Dylan Dog. Era infatti il 26 settembre del 1986 quando il personaggio creato da Tiziano Sclavi sbarcò per la prima volta in edicola per Sergio Bonelli Editore con L’alba dei morti viventi - scritto da Sclavi, disegnato da Angelo Stano e con la copertina di Claudio Villa - primo albo di una serie che da allora ha raccolto milioni di lettori.
Dai giochi da tavolo al K-Pop
Per gli appassionati di giochi da tavolo, invece, tappa obbligatoria sarà l’area Unplugged, dove si potranno scoprire le novità di publisher come Asmodee, Need Games, MS Edizioni, Pendragon, DV Games e Boose con un’area totalmente dedicata a Magic: The Gathering, che offrirà incontri e partite insieme ai creator più conosciuti della scena italiana, e darà la possibilità di incontrare artisti ufficiali del gioco. All’interno di questi spazi, la nuova area The Nexus si presenterà come una vera cittadella dedicata al gioco di ruolo con master esperti, campagne dimostrative e tavoli aperti durante tutta la manifestazione.
Spazio infine, a Fandomland - una grande area commerciale dedicata ai collezionisti e agli appassionati di merchandising, mentre Cosplay Ground, la piazza dedicata ai cosplayer, offrirà servizi fotografici, backstage, aree trucco, sartoria d'emergenza e tanti spettacoli. Accanto a essa torneranno gli Studios, le spettacolari aree immersive dedicate ai grandi franchise della cultura pop. Infine, il K-Pop Beat Floor sarà il punto di riferimento per gli appassionati della musica coreana.
Quattro palchi per gli eventi live
Quattro grandi palchi - organizzati per aree tematiche - ospiteranno i numerosi eventi che animeranno i tre giorni di manifestazione, mettendo al centro dell’attenzione creator e grandi ospiti internazionali, oltre che nomi celebri dell’industria musicale. Radio 105 – radio ufficiale di MGWCMX 2026 – sarà ancora presente per raccontare la manifestazione in diretta nazionale, quest’anno dallo studio mobile.
Media partner e organizzazione
Oltre a Radio 105, per raccontare questa edizione Milan Games Week & Cartoomics potrà contare su media partnership prestigiose con Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport e UpTv.
Con un programma ancora più ricco, un numero sempre maggiore di ospiti internazionali, aree rinnovate e un'offerta capace di abbracciare ogni sfaccettatura dell’intrattenimento contemporaneo, Milan Games Week & Cartoomics 2026 si prepara a regalare al pubblico l'edizione più ambiziosa della sua storia. Tre giorni in cui videogioco, fumetto, manga, cosplay, esports, giochi da tavolo, musica e spettacolo si incontreranno in un unico grande evento, confermando ancora una volta Milano come capitale italiana della cultura pop.
Organizzata da Fiera Milano con Fandango Club Creators, la manifestazione si svolgerà nella cornice consolidata di Fiera Milano all’interno dei padiglioni 9, 11, 22 e 24. Tutti i dettagli sul programma, gli ospiti, gli espositori, il merch ufficiale e la biglietteria sono disponibili su www.milangamesweek.it.