Vacanze a settembre, mete low cost e viaggi last minute: 10 idee per partire
Che sia per un fine settimana o per le ferie posticipate, ci sono alcune località perfette per godersi relax e divertimento a costi contenuti e anche prenotando all’ultimo momento
- Settembre è il mese ideale per staccare un po’, sia per chi ancora non è andato in vacanza, sia per chi è tornato ma fatica ancora a riabituarsi alla routine lavorativa. Ci sono località perfette per un viaggio "last minute", a costo basso e a una distanza non eccessiva da permettere anche una breve fuga per il fine settimana. Ecco 10 mete rilassanti e divertenti in cui passare qualche giorno a settembre.
- Per chi vuole restare in Italia, Catania è un’opzione ideale a settembre con temperature ancora calde, mare e bellezze artistiche in una sola località. Passeggiando per il centro storico si possono ammirare gli edifici dell’architettura barocca e, a poca distanza, si raggiungono splendide spiagge per prendere un po’ di sole o fare un bagno Le temperature medie in questo periodo raggiungono i 24 °C e la città soddisfa sia i buongustai che le coppie, le famiglie e gli amanti della cultura.
- Chi non vuole lasciare la penisola, può prendere in considerazione Napoli dove si possono fare escursioni in barca a Capri, Ischia, Procida o la Costiera Amalfitana, il clima è ancora piacevole, la cucina è ottima e la luce sul golfo della città al tramonto assume dei colori incredibili in questo periodo dell’anno.
- Spostandosi all’estero, la Spagna offre mete economiche, facilissime da raggiungere e perfette per fare festa. Dall’Italia ci sono centinaia di voli per Barcellona da quasi tutti gli aeroporti e a costi contenuti. La capitale della Catalogna offre di tutto: arte tra Park Güell, musei e opere di Gaudì come la Sagrada Familia, festa e tapas sulle Ramblas o alla Barceloneta e spiagge accoglienti e ancora calde a settembre.
- Siviglia è una delle città più belle della Spagna con il suo fascino andaluso mescolato all’architettura araba. Decisamente calda d’estate, il clima migliora verso fine settembre consentendo di passeggiare nel suo centro storico con temperature non troppo afose. La cattedrale, il Parco di Maria Luisa, il Real Alcazar, il quartiere Triana sono solo alcune delle bellezze da scorpire. La sera non si può perdere uno spettacolo di flamenco tra una tapas e una cerveza.
- La capitale del Portogallo è un’altra meta a portata d’aereo che permette di fare una vacanza che accontenta tutti i gusti tra arte, spiaggia, cibo e divertimento. Da Lisbona partono anche dei treni velocissimi che permettono di scoprire in giornata altre bellissime località portoghesi come Cascais o Sintra.
- Gli amanti dei vini pregiati non possono evitare di andare a Bordeaux in Francia a settembre. Si può esplorare la capitale mondiale del vino, con degustazioni e visite ai vigneti e una temperatura sui 20°C.
- Dubrovnik, in Croazia, è definita la perla dell’Adriatico. A settembre è il momento ideale per passeggiare lungo le mura che circondano il centro storico e ammirare l'incredibile architettura lungo il percorso. Le temperature medie raggiungono i 22°C e rendono Dubrovnik il luogo ideale per chi vuole unire mare, storia e paesaggi spettacolari.
- La Grecia è un altro Paese vicinissimo e facilmente raggungibile. In particolare Corfù a settembre è perfetta per chi vuole andare al mare con temperature piacevoli, senza la folla e il caldo intenso dei mesi di luglio e agosto. È anche un ottimo momento per esplorare il centro storico di Corfù, i piccoli villaggi e i paesaggi verdi dell’isola con maggiore calma. Infine, settembre regala tramonti bellissimi e un’atmosfera più autentica e rilassata, perfetta per una vacanza di fine estate.
- Anche ad Atene, a settembre, le temperature sono miti e permettono di visitare l’Acropoli, il Partenone e i quartieri storici godendosi la passeggiata senza soffrire per le alte temperature. Il mare in Grecia è ancora caldo per fare il bagno e l’atmosfera di fine estate della capitale greca permette di immergersi al meglio nel cuore della città.
- Una località che vale la pena visitare a settembre è infine Vienna, In Austria. Città elegante e ricca di storia con temperature più miti e meno affollamento rispetto all’alta stagione estiva, in questo periodo si possono trovare buone offerte su voli e alloggi. Tra una visita a Schönbrunn, una passeggiata nel centro storico e una serata nei tradizionali Heuriger, si possono vivere esperienze molto diverse, accompagnate da specialità come schnitzel, gulasch, salsicce e la celebre Sachertorte.