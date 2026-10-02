Locali storici d’Italia, da Venezia a Napoli: viaggio tra i luoghi-simbolo dell’ospitalità
Custodiscono uno dei più importanti patrimoni della cultura enogastronomica italiana: ricette tramandate da generazioni, tradizioni di pasticceria e confetteria, insieme ai rituali del tè, del caffè e dell’aperitivo. Ambienti dal fascino unico, tra boiserie, specchi e marmi, frequentati negli anni da re, filosofi e politici. Alla vigilia della sesta Giornata Nazionale dell’Associazione Locali Storici d’Italia, abbiamo attraversato lo Stivale alla scoperta dei baluardi del made in Italy
a cura di Costanza Ruggeri