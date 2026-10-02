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Lasciamo la Valle d'Aosta e ci spostiamo in Piemonte per la seconda tappa del nostro viaggio. A Torino, in Piazza della Consolata, troviamo AL BICERIN, caffè "istituzione" della città e tra i più piccoli del mondo. E' proprio qui che, si racconta, è nato quel caffè "rinforzato" con cioccolato e crema di latte che nel 2001 è stato riconosciuto “bevanda della tradizione piemontese”

Viaggio tra le trattorie storiche di Milano: da Giacomo al Garghet