 Locali storici d’Italia, quali sono i luoghi simbolo dell’ospitalità del Belpaese. FOTO | Sky TG24
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Locali storici d’Italia, da Venezia a Napoli: viaggio tra i luoghi-simbolo dell’ospitalità

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Custodiscono uno dei più importanti patrimoni della cultura enogastronomica italiana: ricette tramandate da generazioni, tradizioni di pasticceria e confetteria, insieme ai rituali del tè, del caffè e dell’aperitivo. Ambienti dal fascino unico, tra boiserie, specchi e marmi, frequentati negli anni da re, filosofi e politici. Alla vigilia della sesta Giornata Nazionale dell’Associazione Locali Storici d’Italia, abbiamo attraversato lo Stivale alla scoperta dei baluardi del made in Italy

a cura di Costanza Ruggeri

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