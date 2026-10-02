Aereo dirottato a Dubai, il pilota eroe: "Ho aperto la cabina". VIDEO

Machchhar ha parlato dal letto d'ospedale durante una telefonata con il primo ministro indiano Narendra Modi. “Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte” ha dichiarato il pilota eroe. Intanto il copilota omanita che mercoledì ha accoltellato il comandante indiano ed è sospettato di aver tentato di far precipitare il Boeing con 174 persone a bordo, si trova ancora in stato di fermo in Arabia Saudita ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Avevo riportato numerose ferite, ma mi sono detto che dovevo alzarmi e agire. Quando sono caduto, ho sentito l'aereo precipitare. In quel momento ho trovato la forza di aprire la porta della cabina. Stavo lottando per la mia vita. Mi sono reso conto che se non avessi mostrato coraggio, 170 passeggeri sarebbero morti". Lo ha detto il pilota indiano Smit Machchhar, ferito durante un presunto attacco del copilota a bordo di un volo da Dubai a Tel Aviv, raccontando di aver agito per proteggere i passeggeri. Machchhar ha parlato dal letto d'ospedale durante una telefonata con il primo ministro indiano Narendra Modi.

Le indagini L'Arabia Saudita afferma che le indagini preliminari confermano i fatti principali dell'incidente, ovvero che il copilota del volo Flydubai da Dubai a Tel Aviv ha aggredito il comandante durante il volo, costringendo l'aereo a un atterraggio di emergenza nella citta' saudita di Tabuk. L'atterraggio di emergenza e' avvenuto dopo che i passeggeri del volo sono intervenuti e hanno fermato l'attacco. Quasi tutti i passeggeri erano israeliani. L'Arabia Saudita afferma di aver condotto l'indagine preliminare con squadre di sicurezza provenienti dagli Emirati Arabi Uniti. Approfondimento FlyDubai, i sorrisi e gli applausi dopo l'atterraggio

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