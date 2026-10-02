Attacco russo contro Kiev, un morto in un edificio colpito

Il presidente russo Vladimir Putin ha messo in guardia l'Occidente contro un'escalation della guerra in Ucraina, affermando che Mosca è pronta a usare "tutte le armi" del suo arsenale, comprese quelle nucleari, se la sua exclave baltica di Kaliningrad dovesse essere attaccata. Intervenendo al Valdai Discussion Club di Mosca, il leader russo ha affermato di non avere intenzione di attaccare alcun Paese europeo, ma di essere pronto, se necessario, a rispondere all'aggressione occidentale, facendo riferimento al territorio russo incastonato tra la Polonia e la Lituania, membri della Nato.

Il suo avvertimento fa seguito alle recenti esercitazioni militari della Nato vicino a Kaliningrad, che il blocco ha descritto come esercitazioni difensive per rafforzare la deterrenza. Tali esercitazioni hanno suscitato forti preoccupazioni in Mosca, che a fine settembre ha avvertito che avrebbe reagito se la Nato avesse tentato di bloccare l'exclave per via aerea o marittima. "Le esercitazioni nel Mar Baltico, una dopo l'altra. Poi i tentativi di sequestrare le nostre navi e imbarcazioni. Tutto ciò rappresenta un'escalation. E poi abbiamo cominciato a sentire dichiarazioni riguardanti la regione di Kaliningrad", ha detto Putin. "Se si arrivasse ad un attacco diretto contro la Federazione Russa, in questo caso contro Kaliningrad ed eventualmente contro altri territori, ovviamente la questione dell'utilizzo di tutte le armi presenti nell'arsenale del nostro Paese emergerebbe inevitabilmente all'ordine del giorno. È inevitabile", ha avvertito.