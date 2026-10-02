Guerra Ucraina Russia, attacco russo contro Kiev: un morto in un edificio colpito. LIVE
Un edificio residenziale di 25 piani nel quartiere di Darnytskyi a Kiev è stato danneggiato a seguito di un attacco russo: c'è una vittima. Segnalati anche due feriti. Intanto il presidente russo Vladimir Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come una "escalation"
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Un edificio residenziale di 25 piani nel quartiere di Darnytskyi a Kiev è stato danneggiato a seguito di un attacco russo. Lo riporta Ukrinform citando l'amministrazione militare della capitale. Una persona è morta e due sono rimaste ferite.
Nelle prime ore del mattino un altro attacco russo contro Kiev ha colpito nuovamente il Ponte Sud della capitale ucraina, già bersagliato più volte nella giornata di ieri.
Intanto Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come una "escalation"
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Kiev: "Un morto e due feriti in attacco con droni nella capitale"
Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite a causa di un drone russo che ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Darnytskyi a Kiev. Secondo quanto riportato dalla Procura della città di Kiev, il drone ha colpito l'edificio fra il 24° e il 25° piano.
Mosca: "Colpito a Kiev ponte utilizzato per rifornimenti militari"
Le truppe russe hanno colpito un ponte stradale e ferroviario sul fiume Dnipro a Kiev, utilizzato per i rifornimenti logistici militari destinati alle forze armate ucraine nel Donbass. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. "Le forze armate russe continuano a colpire infrastrutture portuali ed energetiche ucraine, nonché navi impiegate nell'interesse delle forze armate ucraine. Questa sera, gli attacchi dei droni hanno danneggiato a Kiev un ponte stradale e ferroviario sul fiume Dnipro, che facilita gli spostamenti delle truppe e la logistica dei rifornimenti militari per i gruppi delle forze armate ucraine nel Donbass", si legge nella dichiarazione.
Zelensky: "Utilizzato nuovo missile balistico tattico"
L'Ucraina ha utilizzato per la prima volta in combattimento il suo missile balistico tattico FP-7. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy su Telegram: "Primo utilizzo in combattimento. Grazie per il risultato. Prossimo passo: la produzione". Il capo dello Stato non ha specificato dove o come l'FP-7 sia stato utilizzato. Il produttore del missile, Fire Point, afferma che è in fase di sviluppo come intercettore balistico nell'ambito del programma europeo di difesa missilistica Freyja, avviato quest'anno. Gli analisti militari ucraini descrivono l'FP-7 come un missile a corto raggio con una gittata di circa 200 km, paragonandolo al sistema missilistico tattico dell'esercito statunitense, ma molto più economico. L'Ucraina, la cui produzione missilistica è molto indietro rispetto a quella russa, ha considerato lo sviluppo di propri missili balistici tattici un elemento importante della sua risposta al frequente utilizzo di tali missili da parte della Russia nei suoi attacchi.
Attacco russo contro Kiev, un morto in un edificio colpito
Un edificio residenziale di 25 piani nel quartiere di Darnytskyi a Kiev è stato danneggiato a seguito di un attacco russo. Lo riporta Ukrinform citando l'amministrazione militare della capitale. Una persona è morta. "Un edificio residenziale di 25 piani è stato danneggiato nel quartiere di Darnytskyi a seguito di un attacco nemico. Sono in corso accertamenti sull'identità delle vittime", si legge nel rapporto. Successivamente, il Kmwa ha aggiunto: "Purtroppo, una persona è morta a seguito di un attacco nemico contro un edificio residenziale nel distretto di Darnytskyi".
Putin all'Occidente: "Pronti a usare qualsiasi arma per difendere Kaliningrad"
Il presidente russo Vladimir Putin ha messo in guardia l'Occidente contro un'escalation della guerra in Ucraina, affermando che Mosca è pronta a usare "tutte le armi" del suo arsenale, comprese quelle nucleari, se la sua exclave baltica di Kaliningrad dovesse essere attaccata. Intervenendo al Valdai Discussion Club di Mosca, il leader russo ha affermato di non avere intenzione di attaccare alcun Paese europeo, ma di essere pronto, se necessario, a rispondere all'aggressione occidentale, facendo riferimento al territorio russo incastonato tra la Polonia e la Lituania, membri della Nato.
Il suo avvertimento fa seguito alle recenti esercitazioni militari della Nato vicino a Kaliningrad, che il blocco ha descritto come esercitazioni difensive per rafforzare la deterrenza. Tali esercitazioni hanno suscitato forti preoccupazioni in Mosca, che a fine settembre ha avvertito che avrebbe reagito se la Nato avesse tentato di bloccare l'exclave per via aerea o marittima. "Le esercitazioni nel Mar Baltico, una dopo l'altra. Poi i tentativi di sequestrare le nostre navi e imbarcazioni. Tutto ciò rappresenta un'escalation. E poi abbiamo cominciato a sentire dichiarazioni riguardanti la regione di Kaliningrad", ha detto Putin. "Se si arrivasse ad un attacco diretto contro la Federazione Russa, in questo caso contro Kaliningrad ed eventualmente contro altri territori, ovviamente la questione dell'utilizzo di tutte le armi presenti nell'arsenale del nostro Paese emergerebbe inevitabilmente all'ordine del giorno. È inevitabile", ha avvertito.
Ucraina, Nyt: "Mosca prepara l'attacco più duro per l'inverno"
La Russia prepara il suo attacco più potente per tentare di lasciare l'Ucraina al gelo quest'inverno. Lo scrive il New York Times, riferendo che Kiev ha mostrato ai partner europei quelli che ha descritto come piani russi intercettati per privare le principali città di elettricità, riscaldamento e acqua. Un piano attribuito a Mosca prevede attacchi sistematici contro le infrastrutture ucraine per lasciare le principali città senza elettricità, riscaldamento e acqua, fino a costringere allo spegnimento le tre centrali nucleari operative del Paese. Il testo, datato agosto e scritto in russo, sarebbe stato presentato dal ministro dell'Energia ucraino Denys Shmyhal ai partner europei a Parigi due settimane fa, secondo due persone a conoscenza dell'incontro. Shmyhal lo avrebbe descritto come un piano russo intercettato per provocare il collasso del sistema energetico attraverso una campagna con l'impiego di fino a mille missili, droni e bombe. Tra gli obiettivi figurano sottostazioni elettriche, centrali idroelettriche e termoelettriche e impianti per il riscaldamento. Il passaggio più allarmante riguarda gli attacchi contro le infrastrutture che collegano alla rete le tre centrali nucleari operative, situate a meno di un miglio dai reattori: l'obiettivo sarebbe provocare lo scollegamento e l'arresto degli impianti.
La macchina del reclutamento russo: stranieri attirati da annunci fake
Un’indagine di Code for Africa svela una rete clandestina che recluta stranieri, soprattutto in Africa e Asia, con false offerte di lavoro per portarli nelle forze armate russe. Un sistema che sfrutta anche infrastrutture e servizi digitali europei per costruire una vera e propria rete di traffico di esseri umani.
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Ucraina, droni russi colpiscono ponte nel sud di Kiev
Droni lanciati dalla Russia hanno colpito un ponte nel sud della capitale ucraina, che attraversa il fiume Dnipro. Lo ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, sottolineando che il ponte era già stato colpito da droni la scorsa notte.