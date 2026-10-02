Elezioni in Lettonia, scenario politico e campagna elettorale

Il 3 ottobre, circa 1.5 milioni di lettoni sono chiamati alle urne per eleggere i 100 membri della Saeima, il parlamento unicamerale del Paese. Questa tornata elettorale arriva dopo che la premier Evika Silina, lo scorso maggio, si era dimessa. Al suo posto è subentrato Andris Kulbergs che ora con il suo partito è in testa nei sondaggi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il 3 ottobre, circa 1.5 milioni di lettoni sono chiamati alle urne per eleggere i 100 membri della Saeima, il parlamento unicamerale della Lettonia. Questa tornata elettorale arriva dopo che la premier Evika Silina, lo scorso maggio, aveva annunciato le sue dimissioni. Non aveva più il sostegno di un partito chiave della sua coalizione dopo aver costretto alle dimissioni il suo ministro della Difesa, ritenuto responsabile dell'incapacità dello Stato baltico di impedire l'intrusione di droni. Anche per questo, tra i temi al centro di queste nuove votazioni, c'è sicuramente quello della sicurezza dello Stato che confina con la Russia.

Il parlamento lettone La composizione del parlamento della Lettonia si basa su seggi che vengono assegnati con un sistema proporzionale a liste aperte, suddiviso in cinque circoscrizioni plurinominali. Per ottenere una rappresentanza parlamentare, i partiti politici o le liste di coalizione devono superare una soglia di sbarramento nazionale fissata al 5%. Le elezioni e i sondaggi Come detto, le elezioni del 2026 arrivano dopo le dimissioni della premier Silina a cui era subentrato il premier Andris Kulbergs, del partito di centrodestra Lista Unita, che ora, secondo gli utimi sondaggi, parte favorito. Ma il sistema proporzionale e la frammentazione politica rendono improbabile un governo monocolore. Secondo un recente sondaggio, pubblicato da LSM (Latvian Public Service Media), il 14,4% degli intervistati si è detto pronto a votare per la Lista Unita (AS), rappresentata dal primo ministro Kulbergs. Al secondo posto si conferma l'alleanza Potere Sovrano/Alleanza dei Giovani Lettoni (SV/J) con il 9,4%. La terza posizione è occupata da "La Lettonia prima di tutto" (LPV), sostenuta dal 9,2% degli intervistati. Al quarto posto troviamo i Progressisti (P) con un sostegno del 6,2%. Seguono l'Alleanza Nazionale (NA), l'Unione dei Verdi e degli Agricoltori (ZZS) e il partito Nuova Unità (JV). Più staccati i restanti partiti. Secondo le previsioni, sette partiti potrebbero superare la soglia di sbarramento del 5% e ottenere seggi nel prossimo parlamento. Ma bisogna considerare anche che il numero di indecisi è ancora molto alto: si attesta a circa il 19% degli elettori. Approfondimento Lettonia, incidente per militari italiani in esercitazione: 4 feriti