Lettonia, incidente per militari italiani in esercitazione: 4 feriti

Un veicolo con quattro membri dell'Esercito impegnati in un addestramento Nato è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro mezzo militare italiano. Nessuno è in pericolo di vita ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Incidente per i militari italiani durante un addestramento Nato in Lettonia. Durante un'esercitazione a fuoco a Ādaži un veicolo con quattro militari dell'Esercito italiano appartenenti all'11 Reggimento Bersaglieri, impegnati nell'ambito della missione NATO Forward Land Forces (FLF) è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I quattro, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga, dove sono attualmente sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari: nessuno di loro risulta in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente Secondo fonti informate, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato 'dardo' su un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva con il portellone aperto, forse perché i militari stavano scendendo dal mezzo. Tre dei quattro militari feriti stanno bene e hanno già contattato di persona i propri familiari mentre un quarto, quello in condizioni ritenute più serie, è stabile.