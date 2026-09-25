Lettonia, incidente per militari italiani in esercitazione: 4 feriti

Un veicolo con quattro membri dell'Esercito impegnati in un addestramento Nato è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro mezzo militare italiano. Nessuno è in pericolo di vita
Incidente per i militari italiani durante un addestramento Nato in Lettonia. Durante un'esercitazione a fuoco a Ādaži un veicolo con quattro militari dell'Esercito italiano appartenenti all'11 Reggimento Bersaglieri, impegnati nell'ambito della missione NATO Forward Land Forces (FLF) è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I quattro, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga, dove sono attualmente sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari: nessuno di loro risulta in pericolo di vita.
La dinamica dell'incidente
Secondo fonti informate, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato 'dardo' su un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva con il portellone aperto, forse perché i militari stavano scendendo dal mezzo. Tre dei quattro militari feriti stanno bene e hanno già contattato di persona i propri familiari mentre un quarto, quello in condizioni ritenute più serie, è stabile.
Ministero della Difesa: "Avviate le verifiche necessarie"
"Sono state immediatamente avviate tutte le verifiche necessarie - si legge sul profilo X della Difesa - per accertare le cause e ricostruire la dinamica dell'accaduto. I familiari sono stati informati". Il ministro Guido Crosetto è costantemente informato dal capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e dal comandante del COVI, generale di Corpo d'Armata Giovanni Maria Iannucci, sulle condizioni dei quattro militari e sugli sviluppi degli accertamenti in corso. "Il ministro, i vertici militari e la Difesa tutta sono vicini ai propri commilitoni feriti ed alle loro famiglie con l'augurio di una pronta guarigione".