Trump: "Colpiremo duro se Iran coinvolto in attacco aereo Flydubai"

Guerra Iran, Trump: "Colpiremo duro se Teheran coinvolta in attacco aereo Flydubai. LIVE
"Saranno colpiti molto duramente, non preoccupatevi", ha detto il presidente degli Stati Uniti quando un giornalista gli ha chiesto se gli Stati Uniti avrebbero reagito qualora fosse stata provata la responsabilità di Teheran nell'attacco con coltello in volo contro il pilota di un volo Flydubai. Intanto il Pentagono sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla portaerei Uss Theodore Roosevelt e ulteriori navi del corpo dei Marines
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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di colpire l'Iran "molto duramente" se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello in volo contro il pilota di un volo Flydubai.
Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla portaerei Uss Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines: la mossa, riferisce il Wall Street Journal, comporterà l'arrivo nella regione di un contingente aggiuntivo compreso tra i 9.000 e i 10.000 effettivi, proprio mentre il presidente Donald Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Le navi, i caccia, i Marines e il personale della Marina giungeranno nell'area entro la fine di novembre, hanno riferito i funzionari citati in forma anonima.
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Media Israele: "Emirati revocano via libera, stop ai voli di rimpatrio da Dubai"
La compagnia di bandiera israeliana El Al ha reso noto che i voli di rimpatrio previsti per oggi, destinati a riportare in patria i cittadini israeliani bloccati a Dubai, sono stati cancellati in seguito alla revoca dell'autorizzazione da parte degli Emirati Arabi Uniti. Lo scrivono le testate israeliane. Nella notte, si legge sul Times of Israel, era giunta notizia della revoca del nulla osta da parte degli Emirati. Poco dopo, il Ministero dei Trasporti aveva dichiarato che, pur prevedendosi dei ritardi, i voli avrebbero comunque avuto luogo. In un avviso pubblicato in evidenza sul proprio sito web, la compagnia aerea afferma ora che, "a causa della revoca dell'autorizzazione all'atterraggio a Dubai per le compagnie israeliane - come comunicato dalle autorità israeliane - siamo costretti a cancellare, al momento, i nostri voli di recupero (LY974-1 e LY972) previsti per domani, venerdì 2 ottobre". Secondo quanto riportato nell'avviso, i voli della prossima settimana rimangono confermati; tuttavia, risultano già tutti al completo. Secondo Channel 12, la cancellazione ufficiale giunge dopo "lunghe ore di colloqui tra alti funzionari israeliani ed emiratini, che non hanno portato ad accordi definitivi né alle autorizzazioni necessarie affinché gli aerei delle compagnie israeliane potessero atterrare nel Paese".
FlyDubai, Netanyahu: "Copilota radicalizzato, indagini". VIDEO
Volo FlyDubai, fonti Israele: “Per ora escluso collegamento con Iran”
Il copilota di un aereo, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare il velivolo. Analisi dati: volo era a 27 secondi da impatto. Il primo ministro israeliano: "Fanatismo e odio di un livello incalcolabile" e chi ha sventato l’attacco è riuscito "a prevenire una catastrofe simile a quella dell'11 settembre. Presto per parlare di coinvolgimento Iran". Gli Emirati Arabi Uniti hanno aperto un'indagine
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Trump: "L'Iran è pronto a cedere e la questione si concluderà molto in fretta"
Donald Trump ha affermato che l'Iran è "pronto a cedere" e che la questione "si concluderà molto in fretta". Parlando a Denton, in Texas, presso lo stabilimento della Peterbilt Motors in un evento della campagna elettorale in vista delle midterm, il presidente americano ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti vinceranno la guerra "subito dopo le elezioni", pur aggiungendo che ciò potrebbe accadere "magari prima delle elezioni". "Farò in modo che la questione iraniana si concluda molto rapidamente", ha detto il tycoon, aggiungendo che i prezzi dell'energia scenderanno "molto, molto velocemente". Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno "cercando di usare le buone maniere" con l'attuale leader iraniano. "A dire il vero, non sappiamo con chi diavolo avere a che fare. Nessuno vuole fare il presidente", ha detto.
Trump: "Colpiremo duro Iran se coinvolto in attacco aereo"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato giovedì di colpire l'Iran "molto duramente" se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello in volo contro il pilota di un volo Flydubai, "Saranno colpiti molto duramente, non preoccupatevi", ha detto il presidente degli Stati Uniti quando un giornalista gli ha chiesto se gli Stati Uniti avrebbero reagito qualora fosse stata provata la responsabilità di Teheran.
Axios, altre due batterie Usa di Patriot per proteggere Arabia Saudita e Qatar
Nelle ultime settimane, le forze armate americane hanno inviato due ulteriori batterie di missili Patriot per proteggere gli impianti petroliferi e di gas in Arabia Saudita e in Qatar. Lo riporta Axios, secondo quanto riferito da due funzionari Usa e da una fonte della regione. La mossa degli Stati Uniti punta a rassicurare entrambi gli alleati sulla protezione delle loro infrastrutture energetiche strategiche, nell'eventualità che il presidente Donald Trump decida di far ripartire importanti operazioni di combattimento contro l'Iran. Ieri Trump ha dichiarato di valutare la possibilità di riprendere una campagna di bombardamenti nelle prossime settimane. "Ora devo prendere una decisione: o l'Iran firma l'accordo, oppure non esisterà più", ha affermato.