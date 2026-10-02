Trump: "Colpiremo duro se Iran coinvolto in attacco aereo Flydubai"

La compagnia di bandiera israeliana El Al ha reso noto che i voli di rimpatrio previsti per oggi, destinati a riportare in patria i cittadini israeliani bloccati a Dubai, sono stati cancellati in seguito alla revoca dell'autorizzazione da parte degli Emirati Arabi Uniti. Lo scrivono le testate israeliane. Nella notte, si legge sul Times of Israel, era giunta notizia della revoca del nulla osta da parte degli Emirati. Poco dopo, il Ministero dei Trasporti aveva dichiarato che, pur prevedendosi dei ritardi, i voli avrebbero comunque avuto luogo. In un avviso pubblicato in evidenza sul proprio sito web, la compagnia aerea afferma ora che, "a causa della revoca dell'autorizzazione all'atterraggio a Dubai per le compagnie israeliane - come comunicato dalle autorità israeliane - siamo costretti a cancellare, al momento, i nostri voli di recupero (LY974-1 e LY972) previsti per domani, venerdì 2 ottobre". Secondo quanto riportato nell'avviso, i voli della prossima settimana rimangono confermati; tuttavia, risultano già tutti al completo. Secondo Channel 12, la cancellazione ufficiale giunge dopo "lunghe ore di colloqui tra alti funzionari israeliani ed emiratini, che non hanno portato ad accordi definitivi né alle autorizzazioni necessarie affinché gli aerei delle compagnie israeliane potessero atterrare nel Paese".