La devastazione della Striscia di Gaza, le nuove immagini prima e dopo

Google ha aggiornato le foto di alcune porzioni del territorio palestinese che documentano ulteriormente il livello di distruzione portato dai bombardamenti e dall’intervento dell’esercito israeliano

Non è la prima volta che si vedono immagini che mostrano la situazione della Striscia di Gaza prima e dopo l’intervento israeliano seguito agli attentati da parte di Hamas del 7 ottobre 2023. E probabilmente non sarà l’ultima. Ogni aggiornamento delle foto satellitari operato da Google sulle sue mappe porta con sé nuovi dettagli e offre un’ulteriore testimonianza della scala della devastazione che ha colpito quella parte di territorio palestinese.

E così accade dopo che in questi giorni il colosso della tecnologia americana ha messo a disposizione su Google Maps e Google Earth immagini satellitari risalenti all’inizio del 2026, vale a dire a pochi mesi fa. Le nuove fotografie non riguardano tutta la Striscia ma solo Rafah e Khan Younis, due città del sud dove l’azione delle forze armate di Israele ha raso al suolo interi quartieri e centri abitati non lasciando altro che macerie.

Vediamone alcune.

Le immagini