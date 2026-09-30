Israele segue la pista terroristica per quanto successo su un aereo di FlyDubai diretto da Dubai a Tel Aviv: il copilota avrebbe accoltellato il pilota durante il volo. Il mezzo è atterrato a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro israeliano Ben Gvir: "L'ingenua convinzione che i nostri nemici amino la vita e che dovremmo averne compassione ha ricevuto un promemoria stamattina sotto forma di un terrorista che aveva pianificato di far schiantare un aereo e uccidere i 180 israeliani a bordo"
- Israele punta sulll’attacco terroristico per spiegare quanto successo a bordo dell’aereo di linea FZ 1073 operato da FlyDubai: il copilota avrebbe accoltellato il pilota durante il volo da Dubai a Tel Aviv, costringendo il mezzo e i suoi 180 passeggeri a bordo ad atterrare a Tabuk, in Arabia Saudita. Sulla causa indagano i servizi d’intelligence del Mossad e dello Shin Bet.
- Il pilota sarebbe omanita e il copilota emiratino (e non russo e ucraino come si era detto in principio). Non è un dettaglio di poco conto: in Israele possono atterrare soltanto piloti che vengono da Paesi con relazioni diplomatiche aperte. E non è così per l’Oman. La ministra dei Trasporti d’Israele Miri Regev (in foto) ha sospeso tutti i voli di FlyDubai e ha chiesto all’Autorità per l’aviazione di capire se gli Emirati abbiano violato l’accordo sottoscritto con Israele.
- Ad avvallare la tesi dell’attacco terroristico è il ministro della Sicurezza israeliano Ben Gvir. ''L'ingenua convinzione che i nostri nemici amino la vita e che dovremmo averne compassione ha ricevuto un ulteriore promemoria stamattina sotto forma di un terrorista che aveva pianificato di far schiantare un aereo e uccidere i 180 israeliani a bordo”, ha scritto su X. In foto: l'aeroporto di Tabuk.
- “Il terrorismo è un diavolo con cui non si deve raggiungere alcun accordo se non quello di sconfiggerlo ed eliminarlo dalla faccia della terra. Israele ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi due anni e mezzo, ma non dobbiamo fermarci e dobbiamo continuare fino alla vittoria finale in Iran, Libano, Gaza, Giudea e Samaria'', ha proseguito. Un funzionario israeliano ha detto che “un pilota stava cercando di replicare l'11 settembre”. In foto: l'aeroporto di Tabuk.
- In meno di un minuto, l’aereo è precipitato in quota, passando da 34.000 a 14.000 piedi, dopo che uno degli uomini coinvolti nella lite ha perso conoscenza. Il mezzo ha riportato danni al timone di coda, probabilmente causato dalla rapida discesa in picchiata.
- "Il timone di direzione del Boeing di Flydubai ha riportato gravi danni durante la rapida discesa avvenuta oggi. Il timone è stato danneggiato a causa della discesa rapida e molto ripida ad alta velocità, che ha sottoposto la struttura a carichi aerodinamici estremi. Tali sollecitazioni hanno superato i limiti di progetto del componente", si legge sul profilo X di Aviation Reporter.
- A salvare la situazione sarebbe stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento: sono riusciti, sembra insieme ad alcuni passeggeri, a entrare in cabina e a evitare il peggio. "Ci sono persone con le magliette completamente ricoperte di sangue", ha detto una testimone.