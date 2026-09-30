Kate Middleton e William visitano lo stadio di rugby dei Leeds Rhinos

Il principe e la principessa di Galles il 29 settembre hanno visitato l’AMT Headingley Stadium nello Yorkshire, lo stadio in cui si allena la squadra di rugby dei Leeds Rhinos. I reali si sono intrattenuti con la squadra, i dirigenti e i giovanissimi sportivi che si avvicinano per la prima volta alla disciplina. Kate e William si sono interessati anche della Leeds Rhinos Foundation, organizzazione benefica nata nel 2005 per aiutare le persone tramite lo sport e progetti educativi e inclusivi