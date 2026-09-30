Kate Middleton e William visitano lo stadio di rugby dei Leeds Rhinos

Kate Middleton e il principe William visitano lo stadio di rugby dei Leeds Rhinos. FOTO
Il principe e la principessa di Galles il 29 settembre hanno visitato l’AMT Headingley Stadium nello Yorkshire, lo stadio in cui si allena la squadra di rugby dei Leeds Rhinos. I reali si sono intrattenuti con la squadra, i dirigenti e i giovanissimi sportivi che si avvicinano per la prima volta alla disciplina. Kate e William si sono interessati anche della Leeds Rhinos Foundation, organizzazione benefica nata nel 2005 per aiutare le persone tramite lo sport e progetti educativi e inclusivi
- Kate Middleton e il principe William sono stati in visita all’AMT Headingley Stadium, lo stadio in cui si allena la squadra di rugby dei Leeds Rhinos.
- I principi di Galles sono stati nello Yorkshire, a Leeds, dove appunto si trova lo stadio, il 29 settembre.
- La coppia reale ha fatto un giro della struttura, visitando i corridoi interni e gli spogliatoi e calpestando anche l’erba del campo in cui si giocano i campioni della squadra di rugby inglese.
- Kate e William si sono quindi intrattenuti con i dirigenti della squadra che hanno raccontato loro la storia dello stadio e dei giocatori che lo hanno attraversato.
- I due hanno incontrato anche gli stessi giocatori e hanno posato con loro per alcune fotografie di ricordo.
- Il principe e la principessa di Galles hanno chiacchierato anche con le nuove leve della squadra, i giocatori più giovani che fin da piccoli vengono allenati con impegno e divertimento.
- La visita allo stadio è stata anche l’occasione per conoscere meglio la realtà della Leeds Rhinos Foundation.
- La Leeds Rhinos Foundation è un’organizzazione benefica fondata proprio a Leeds nel 2005 che ha come obiettivo dichiarato cambiare le vite attraverso lo sport, soprattutto nella comunità locale.
- Tra sport e progetti di inclusione sociale, la fondazione si occupa di portare il rugby nelle scuole creando percorsi di sviluppo per i più piccoli seguendo i valori dello sport.
- E non solo: la Leeds Rhinos Foundation organizza programmi per aumentare la partecipazione femminile nel rugby, propone attività sportive per persone con disabilità fisiche o difficoltà di apprendimento e si occupa di aiutare persone con patologie croniche a migliorare il proprio stile di vita attraverso lo sport.
- Per la visita allo stadio, la principessa ha optato per un look sobrio e comodo. Kate ha indossato un pantalone nero morbido a zampa, abbianato a una maglietta in tessuto sottile dello stesso colore. Come capospalla, un blazer a doppio petto verde bosco con bottoni dorati.
- Come di consueto, la futura regina ha deciso di tenere i capelli sciolti e ondulati, con un trucco leggero e naturale. Un paio di luminosi orecchini completano il look illuminandole il viso.