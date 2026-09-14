Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Buckingham Palace, dalla ristrutturazione spuntano 12 oggetti curiosi di decenni fa. FOTO

Mondo fotogallery
11 foto
Aaron Chown/PA Images via Getty Images

Le pagine di un quotidiano del 1966, il biglietto di un evento diplomatico, una scatola di biglietti natalizi ma anche un paio di scarponi e una bottiglia di vetro piena d’acqua. Sono tutti oggetti di uso quotidiano risalenti anche a più di 50 anni fa quelli ritrovati durante i lavori di ristrutturazione nel palazzo londinese dei Windsor. Probabilmente appartenevano ai membri della famiglia o al personale che negli anni ha lavorato nella residenza

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Milano, cade albero in piazza Risorgimento: tre feriti. FOTO

Cronaca

Tre passanti sono rimasti feriti. Polizia locale, vigili del fuoco e soccorso sanitario sul...

7 foto

Le prime pagine dei quotidiani del 14 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio all’attacco russo contro il treno...

16 foto

Chi sono gli Houthi, milizia che controlla Bab el-Mandeb nel Mar Rosso

Mondo

Sciiti di stampo zaydita, controllano ormai da anni la capitale yemenita Sana'a. Dietro di loro...

16 foto

Emma Bonino, aperta in Campidoglio la camera ardente. FOTO

Cronaca

Il feretro è arrivato in Campidoglio ed è stato accolto dal picchetto d’onore. La camera ardente...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 settembre: rassegna stampa

Cronaca

I timori legati all'Intelligenza Artificiale, ma anche l'avanzata degli Houti e la tensione per...

16 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Yemen, media: Houthi conquistano altre isole nel sud Mar Rosso. LIVE

    live Mondo

    I ribelli yemeniti filo-iraniani hanno preso il controllo di altre isole nella parte meridionale...

    Russia dopo raid treno: "Continuiamo a operare su tutta Ucraina". LIVE

    live Mondo

    Le forze russe "stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina, continuano e...

    Caldo a scuola, quanto costerebbe mettere i condizionatori in classe

    Cronaca

    L’inizio del nuovo anno scolastico, dopo un’estate contraddistinta da temperature record e ondate...