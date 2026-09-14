Le pagine di un quotidiano del 1966, il biglietto di un evento diplomatico, una scatola di biglietti natalizi ma anche un paio di scarponi e una bottiglia di vetro piena d’acqua. Sono tutti oggetti di uso quotidiano risalenti anche a più di 50 anni fa quelli ritrovati durante i lavori di ristrutturazione nel palazzo londinese dei Windsor. Probabilmente appartenevano ai membri della famiglia o al personale che negli anni ha lavorato nella residenza