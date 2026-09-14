Buckingham Palace, dalla ristrutturazione spuntano 12 oggetti curiosi di decenni fa. FOTO
Le pagine di un quotidiano del 1966, il biglietto di un evento diplomatico, una scatola di biglietti natalizi ma anche un paio di scarponi e una bottiglia di vetro piena d’acqua. Sono tutti oggetti di uso quotidiano risalenti anche a più di 50 anni fa quelli ritrovati durante i lavori di ristrutturazione nel palazzo londinese dei Windsor. Probabilmente appartenevano ai membri della famiglia o al personale che negli anni ha lavorato nella residenza
- I lavori di ristrutturazione di Buckingham Palace hanno fatto emergere dodici oggetti rimasti sepolti nei meandri del palazzo della royal family a Londra. Sono stati trovati tra le assi di legno dei pavimenti ma anche tra le mura, incastrati tra blocchi di pietre e mattoni. I massicci lavori nella residenza reale servono a sostituire impianti elettrici e idraulici ormai antiquati: anche al termine della ristrutturazione, però, re Carlo e la regina Camilla non torneranno a Buckingham preferendo vivere Clarence House.
- Tra gli oggetti più curiosi c’è il biglietto di un torneo di whist, gioco di carte in voga nel 1900, organizzato dal circolo sociale del personale della residenza reale. Il biglietto è datato 14 aprile 1949 ed è stato trovato incastonato in un pezzo di roccia.
- Individuati e rimossi in via prioritaria anche alcuni cavi elettrici che, resi più fragili dall’età e facilmente infiammabili, costituivano un rischio per l’edificio.
- Rinvenute poi alcune schede di scommesse di calcio risalenti al 1957. Sull’intestazione compare il nome Littlewoods, una società di scommesse fondata a Liverpool all’inizio degli anni ‘20.
- Un pacchetto di sigarette della marca Silk Cut.
- Una pagina di giornale del 1966, precisamente del Daily Express, descrive nel dettaglio il carcere di massima sicurezza di Durham che ospitava i grandi rapinatori di treni. “Gli uomini ritenuti colpevoli di aver rubato una fortuna in sacchi postali trascorrevano la settimana a cucirli per nove scellini”, si legge nell’articolo del quotidiano.
- In un altro foglio ritrovato nei lavori di ristrutturazione sono contenute le istruzioni destinate al personale della casa reale in vista del ricevimento del corpo diplomatico per il Giubileo d'Argento del 1977. Tra le altre cose, era importante che i dipendenti sapessero che la regina e gli altri membri della famiglia reale si sarebbero spostati nella sala da ballo in senso “orario”.
- Trovata intatta anche una bottiglia di vetro marca Schweppes piena di acqua naturale della sorgente inglese Malvern, al confine tra Worcestershire e Herefordshire in Inghilterra.
- Curioso poi il ritrovamento di un paio di scarpe, decisamente rovinate, appartenute probabilmente a un dipendente della residenza reale.
- Tra i ritrovamenti ci sono anche alcuni biglietti con auguri di Natale recanti date diverse ma tutti appartenenti a decenni fa e destinati a persone sconosciute.
- Tra gli oggetti più trovati ci sono vari fogli di giornale e inviti a eventi, come il biglietto per un evento mondano organizzato a Buckingham Palace nel 1949.