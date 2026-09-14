Harry e Meghan a passeggio con i figli, nuova vita nella campagna Uk

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Harry e Meghan a passeggio con i figli, nuova vita dei Sussex nella campagna britannica

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@meghan/Instagram

I duchi di Sussex sono tornati nel Regno Unito a fine agosto e i figli, Archie e Lilibet, hanno iniziato la scuola vicino alla nuova abitazione, lontano da Londra. Le immagini pubblicate da Meghan Markle sono le prime che ritraggono la famiglia che passa una giornata nelle campagne britanniche, tra corse in bicicletta e Harry che pesca con i bambini

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Harry e Meghan mano nella mano su un sentiero di campagna, i bambini che giocano nelle pozzanghere, la piccola Lilibet in bicicletta e il fratello maggiore Archie che corre incontro a un branco di cervi. Sono le prime immagini della nuova vita nel Regno Unito dei duchi di Sussex, rientrati nella patria del principe a fine agosto. Il video, un montaggio di alcuni momenti di quotidianità della famiglia, è stato condiviso da Meghan Markle: nessuna caption e nessun commento, solo una bandiera britannica e un cuore rosso ad indicare che, nonostante lo scetticismo e le notizia sulle difficoltà di riavvicinamento tra Harry e il resto della famiglia, la coppia e i loro figli sono felici della loro nuova vita.

Le immagini in campagna

I bambini, come d'abitudine, sono sempre ritratti di spalle per proteggerne la privacy. Un elemento molto caro ad Harry e Meghan che hanno deciso di vivere in campagna e di iscrivere i figli in una scuola fuori dalla capitale. Quando e dove siano state girate le immagini non è chiaro: la duchessa e attrice americana non ha specificato la location delle riprese ma tutta la famiglia indossa stivali impermeabili e il clima sembra autunnale e uggioso. Il Regno Unito ha infatti avuto un inizio di settembre piovoso dopo aver vissuto l'estate più calda mai registrata.

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