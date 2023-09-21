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epa12909340 Britain's Prince Harry, the Duke of Sussex, attends the Kyiv Security Forum in Kyiv, Ukraine, 23 April 2026. The annual forum, established by the Arseniy Yatsenyuk Open Ukraine Foundation, is the country's primary international platform for security and diplomacy. EPA/STRINGER

I 42 anni del principe Harry: dalle bravate alla fuga in Usa al ritorno in Uk, la storia

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Il figlio di Carlo e Lady D. è nato il 15 settembre 1984. Nel 2018 ha sposato l'attrice Meghan Markle, con cui ha avuto due bambini. Nel 2020 la coppia si è "separata" dalla famiglia reale ed è andata a vivere negli Stati Uniti. Ad agosto 2026 il rientro nel Regno Unito

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