I 42 anni del principe Harry: dalle bravate alla fuga in Usa al ritorno in Uk, la storia
Il figlio di Carlo e Lady D. è nato il 15 settembre 1984. Nel 2018 ha sposato l'attrice Meghan Markle, con cui ha avuto due bambini. Nel 2020 la coppia si è "separata" dalla famiglia reale ed è andata a vivere negli Stati Uniti. Ad agosto 2026 il rientro nel Regno Unito
- Dalle gaffe giovanili alla maturità. Poi il fidanzamento ufficiale, il matrimonio con Meghan Markle e i due figli. Fino all'addio alla Famiglia Reale inglese e alla nuova vita in California (salvo ripensarci e ritornare nel Regno Unito). Oggi 15 settembre 2026 il principe Harry compie 42 anni: è passato molto tempo da quando era considerato il principe ribelle.
- Harry è nato il 15 settembre 1984 ed è il secondogenito di Lady D. e del principe Carlo. Nella foto, in un momento felice con il fratello maggiore William e la madre, morta nel 1997.
- Nella foto: Harry, William e il principe Carlo ai funerali di Lady Diana. Lady D è morta in un incidente d'auto il 31 agosto 1997 quando il suo secondogenito aveva poco meno di 13 anni. Anni dopo Harry ha confidato di aver avuto difficoltà a eleborare il lutto.
- Harry sin da adolescente è sempre stato considerato un ribelle. Una fama confermata da diversi episodi. Tanti gli scontri con i paparazzi e le "ragazzate", puntualmente riprese dai giornali inglesi e pubblicate in prima pagina.
- Nel 2005, Harry è stato protagonista di uno scandalo che ha turbato non poco il palazzo reale. A una festa in maschera, il principe si era presentato travestito da SS. Giorni dopo, uscì sui giornali la foto di quel party, in cui il figlio di Carlo appariva in uniforme nazista, con birra e sigaretta in mano.
- Qualcosa nella vita di Harry ha cominciato a cambiare quando ha deciso di arruolarsi nell'esercito. Quest'esperienza, per sua stessa ammissione, lo ha trasformato. "Dieci anni nell'esercito sono stati la migliore fuga che abbia mai avuto. Mi sono sentito come se stessi veramente realizzando qualcosa, come se fossi parte di una squadra", ha dichiarato in un'intervista.
- Harry ha partecipato anche a due missioni militari in Afghanistan, nel 2008 e nel 2013. In queste due esperienze, il principe ha raccontato di aver dimostrato di avere "una serie di qualità", come quella di "pilotare un aereo Apache".
- Oltre all'esperienza decennale nell'esercito, a cambiare Harry è stato il suo impegno nel campo della solidarietà.
- Nell'esercito Harry ha scoperto il dramma dei soldati rimasti invalidi. E così ha cominciato a interessarsene, supportandoli nelle loro iniziative. Anche in quelle sportive.
- Harry è stato anche l'ideatore degli Invictus Games, i giochi per militari feriti o mutilati, lanciati per la prima volta a Londra nel 2014.
- Con gli anni, Harry si è allontanato dall'immagine del ragazzo ribelle che fumava cannabis, beveva alcolici e che aveva dovuto smentire di aver imbrogliato a un esame scolastico. Il suo impegno in beneficenza e nello sport, oltre a mostrare un lato sensibile e solidale, l'hanno portato a interagire con personalità importanti. Nella foto, Harry con Barack Obama, nel settembre 2017.
- E dopo aver abbandonato le bravate, Harry ha deciso di mettere su famiglia. Il 17 novembre 2017 è stato annunciato il fidanzamento ufficiale tra il secondogenito di Carlo III e Lady D e l'allora attrice americana Meghan Markle.
- Il matrimonio della coppia è stato celebrato il 19 maggio del 2018, sette anni dopo quello del fratello William con Kate Middleton. I due hanno detto sì nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, nel Regno Unito. La mattina delle nozze, la regina Elisabetta II ha nominato Harry Duca di Sussex.
- Dopo il matrimonio sono iniziate le prime difficoltà tra Harry e Meghan e gli altri componenti della famiglia reale inglese. Tensioni che si sono accentuate con la nascita del primogenito della coppia, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, il 6 maggio del 2019.
- Diventati genitori Harry e Meghan hanno iniziato ad allontanarsi sempre di più da William e Kate decidendo anche di separare il profilo Instagram condiviso con la coppia dei futuri eredi al trono. Meghan ha lamentato di non sentirsi sostenuta e difesa, in particolare, dall'attenzione e dagli attacchi dei media.
- L'8 gennaio 2020 è poi arrivato l'annuncio di Harry e Meghan di volersi separare dalla Royal Family. Ne è seguito un accordo con la Regina Elisabetta per la fuoriuscita della coppia e l'ufficializzazione del divorzio da parte di Buckingham Palace a febbraio 2021. A marzo sulla Cbs è stata trasmessa un'intervista ai due con Oprah Winfrey su tutto ciò che è accaduto in questi anni, secondo la versione della coppia.
- L'intervista in Italia è stata trasmessa il 9 marzo su Tv8: si è trattato della prima volta in cui Harry e Meghan, incinta della secondogenita, hanno parlato in televisione di ciò che è accaduto da quando l'attrice è entrata a Buckingham Palace, della decisione di trasferirsi in California e di dire addio alla Royal Family
- La piccola secondogenita della coppia è nata il 4 giugno 2021 al Santa Barbara Cottage Hospital, in California. È stata chiamata Lilibet Diana, in onore della Regina Elisabetta II e della madre di Harry, la principessa Diana.
- Ll'8 settembre 2022, la regina Elisabetta II, nonna di Harry, è spirata a 96 anni. Il secondogenito di Carlo III non ha potuto assistere a quel momento ed è stato informato della morte della sovrana soltanto 2 ore e mezza dopo, poco prima dell'annuncio alla stampa. Il momento di lutto ha comunque segnato una parziale tregua tra Harry e la monarchia, compreso il fratello William.
- A fine 2022, la coppia ha continuato a far parlare di sé per via dell'uscita della docuserie di Netflix dedicata alla loro storia. La serie ha fatto molto scalpore per le rivelazioni sulla famiglia reale britannica, dalle accuse di razzismo nei confronti del piccolo Archie e di Meghan ai dissapori di Harry con suo padre, divenuto a settembre 2022 re Carlo III, e suo fratello William, designato a diventare il futuro re.
- Altra picconata alla monarchia britannica è stata Spare, "Il minore", il libro di Harry uscito il 10 gennaio 2023. Nel volume il duca di Sussex ha raccontato: "Avevo vent’anni quando ho saputo della presunta frase che papà avrebbe detto a mamma quando sono nato: 'Splendido! Adesso mi hai dato un erede e una riserva: il mio lavoro è finito'. Una battuta forse. Ma, d’altro canto, si dice che pochi minuti dopo essersi esibito in questo siparietto di comicità mio padre abbia incontrato la sua amichetta".
- La pace però resta mera utopia: il giorno dell'incoronazione di re Carlo III, il 6 maggio 2023, Harry ha fatto una breve toccata e fuga nel Regno Unito, comparendo nella chiesa dove il padre è stato incoronato e poi scappando via in aeroporto, per ricongiungersi a moglie e figli rimasti negli Stati Uniti. Per l'occasione la monarchia gli ha riservato sì un posto, ma non nelle prime file.
- Nell'agosto 2024 William ed Harry hanno entrambi partecipato al funerale dello zio Lord Robert Fellowes, nel Norfolk, dopo che il duca di Sussex era arrivato "in segreto" dagli Stati Uniti. I due fratelli non si sono parlati prima o dopo la funzione e da allora i rapporti si sono congelati.
- Quando Harry e Meghan si sono trasferiti negli Usa hanno firmato un contratto con Netflix da 100 milioni di dollari, uno con Spotify da 20, e hanno fondato la società di produzione Archewell che avrebbe dovuto sbancare a Hollywood. Tutti i progetti realizzati dalla coppia, dalle serie ai documentari si sono però rivelati un flop.
- Nel 2025 sono iniziati i primi tentativi di riconciliazione di Harry con la famiglia reale. Nel settembre 2025 il principe ha incontrato il padre re Carlo III a Clarence House per circa 55 minuti, primo faccia a faccia tra i due dall'annuncio della malattia del sovrano a febbraio 2024, quando avevano avuto un colloquio di una ventina di minuti.
- A luglio 2026 il principe Harry e altri 11 vip hanno perso la causa contro il Daily Mail che avevano accusato di aver violato per anni la loro privacy ricorrendo anche a presunte intercettazioni o altri metodi illegali. Nel frattempo la coppia ha annunciato il ritorno nel Regno Unito, ma in Inghilterra sono nate polemiche per i costi per la protezione della famiglia del secondogenito del re: la scorta costerebbe 5 milioni.
- Il 26 agosto 2026 Harry e Meghan e i loro figli sono tornati nel Regno Unito, come avevano annunciato poche settimane prima. Archie e Lilibet, rispettivamente di 7 e 5 anni, sono stati iscritti a scuola in Inghilterra dove hanno iniziato a frequentare le lezioni a settembre.
- Il 7 settembre 2026 una lettera di re Carlo III, diffusa alle diverse istituzioni del Paese e trapelata sui media, conferma che Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito come "privati cittadini" e continueranno a svolgere le loro attività "commerciali e caritative" in questa veste. Pur mantenendo il titolo di duchi di Sussex (come i loro figli mantengono per diritto di sangue quello di principi), continueranno a non usare l'appellativo di Sua Altezza Reale, poiché continuano a essere membri non attivi della Royal Family.
- Un portavoce di Harry e Meghan ha poi dichiarato che la coppia è rimasta "un po' sorpresa" per "non essere stata informata in anticipo" sulla pubblicazione della lettera. Mentre fonti di Palazzo, citate dalla Bbc, senza di fatto smentire quanto affermato dai duchi di Sussex, hanno detto di aver inviato loro il testo prima di passarlo ai media, ma hanno ammesso che non vi era stata alcuna consultazione preliminare.