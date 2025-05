Migranti, 283 arrivati in 24 ore a Lampedusa. Nell’hotspot 915 persone

Non si fermano gli sbarchi dei migranti a Lampedusa. Nelle ultime 24 ore sono state 283 le persone arrivate sull’isola siciliana, le ultime 40 all’alba di oggi. Si tratta di un gruppo eritrei, pakistani, bengalesi, egiziani e siriani che viaggiava su un barchino di 10 metri che è stato soccorso dalla motovedetta della guardia di finanza. Il gruppo ha riferito di essere partito da Zawya, in Libia, pagando 7 mila dollari a testa per la traversata.

Hotspot pieno

All'hotspot di contrada Imbriacola, nonostante i continui trasferimenti con traghetti e voli aerei Oim, ci sono al momento 915 ospiti, compresi 96 minorenni non accompagnati. Per oggi sono previsti tre spostamenti: 260 in tarda mattinata con il traghetto di linea, Sansovino, per Porto Empedocle; 178 con un volo Oim per Bergamo e 300 migranti la sera con la motonave Las Palmas.