Sora, schianto tra un tir e un furgone: morti tre operai edili

Tre operai edili sono morti a causa delle ferite riportate nel violento scontro avvenuto all'altezza dello svincolo per Sora Nord della superstrada Sora-Avezzano, in località San Vincenzo Ferreri nel Frusinate. Qui si sono scontrati un autoarticolato Renault Truck 480 della società Di Nino Trasporti con sede a Pratola Peligna in provincia de L'Aquila ed un furgone cassonato Fiat 250 con a bordo alcuni lavoratori dell'impresa edile Edil Pe. Costruzioni di Frosinone. La dinamica è in fase di accertamento dai carabinieri della compagnia di Sora: l'autoarticolato ha centrato il pieno lo sportello del conducente del furgone che, stando alla posizione dei mezzi, viaggiava nella sua stessa direzione.

Illeso solo il conducente del tir

Due persone sono morte sul colpo, una terza è stata trasferita dal 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sora ma qui l'uomo è deceduto Alla guida dell'autoarticolato c'era un uomo di 57 anni residente a Raiano (AQ) mentre al volante del furgone c'era un cittadino nigeriano di 29 anni. Quest'ultimo è morto nell'impatto, insieme a lui è deceduto anche il passeggero che si trovava alla sua destra, un operaio edile di 66 anni. Il terzo operaio che era con loro è stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Sora ma anche lui è deceduto e non è stato ancora identificato. Illeso ma sconvolto il conducente dell'autoarticolato.