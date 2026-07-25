A Milano il corteo per Roggero, ma arriva solo l'organizzatrice. FOTO

La manifestazione annunciata sui social in difesa di Mario Roggero si è trasformata in un presidio composto da una sola persona. In corso Venezia, a Milano, l'organizzatrice Stefania Caiafa ha protestato con un megafono e un cartello scritto a mano, chiedendo "libertà" e "giustizia" per il gioielliere piemontese. Ecco le immagini della protesta.