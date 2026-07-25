A Milano il corteo per Roggero, ma arriva solo l'organizzatrice. FOTO

La manifestazione annunciata sui social in difesa di Mario Roggero si è trasformata in un presidio composto da una sola persona. In corso Venezia, a Milano, l'organizzatrice Stefania Caiafa ha protestato con un megafono e un cartello scritto a mano, chiedendo "libertà" e "giustizia" per il gioielliere piemontese. Ecco le immagini della protesta.
- Stefania Caiafa prepara a mano il cartello con la scritta "Libertà per Roggero", utilizzato durante il presidio in corso Venezia, a Milano.
- Il cartello improvvisato con cui Stefania Caiafa ha manifestato in difesa di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori.
- Stefania Caiafa protesta con un megafono nel centro di Milano. Alla manifestazione, annunciata sui social come un corteo nazionale, si è presentata soltanto l'organizzatrice.
- L'organizzatrice scandisce frasi in difesa di Mario Roggero, chiedendo per il gioielliere la grazia o una riduzione della pena.
- Stefania Caiafa, fondatrice dell'associazione Avanguardia animalista, durante il presidio solitario organizzato in corso Venezia.
- Le forze dell'ordine si aspettavano circa 150 partecipanti, ma il corteo non è partito. La manifestazione si è così trasformata in un presidio composto dalla sola Stefania Caiafa.
- La protesta si svolge lungo corso Venezia, mentre automobili e biciclette continuano a transitare. Caiafa espone il cartello e parla attraverso il megafono.
- Stefania Caiafa mostra il messaggio "Libertà per Roggero" durante il presidio. L'organizzatrice ha dichiarato di essere scesa in strada come cittadina per sostenere il gioielliere piemontese.
- Nessun altro manifestante si unisce all'iniziativa annunciata sui social. Caiafa prosegue comunque la protesta davanti ai passanti e agli automobilisti.
- Durante il presidio, un passante contesta Stefania Caiafa per la presenza delle forze dell'ordine mobilitate in vista del corteo. Sul posto erano presenti agenti della Polizia, della Polizia locale e della Digos.
- Prima della protesta, Stefania Caiafa scrive il cartello che accompagnerà il presidio solitario in difesa di Mario Roggero.