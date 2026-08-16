Battute finali per il caldo rovente sul nostro Paese, poi da lunedì, complice l'instabilità già prevista con i temporali in arrivo in queste ore, ci sarà un generale calo delle temperature. Lunedì allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico in 13 regioni
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Battute finali per il caldo rovente sul nostro Paese, poi da lunedì, complice l'instabilità già prevista con i temporali in arrivo in queste ore, ci sarà un generale calo delle temperature
Dopo settimane di caldo e afa, il quadro meteorologico sull’Italia è destinato a cambiare con l’arrivo delle precipitazioni. Lunedì saliranno a 13 le regioni interessate dall’allerta gialla, rispetto alle 10 di domenica, per temporali e rischio idrogeologico.
L'avviso della Protezione Civile prevede dalla tarda mattinata di domani precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio meteo-idro in 13 regioni.
Approfondimenti:
- Gli incendi e il caldo estremo visti dai satelliti dell'Esa
- Copernicus: giugno-luglio da record in Europa occidentale
- Ondata di caldo, aria condizionata: è un lusso o un bene indispensabile?
- Gli italiani ripensano le vacanze in base alle temperature
- Ferragosto, caldo e temperature record: le previsioni
- Caldo estremo e stress: i consigli contro l'irritabilità
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Stop sci su ghiacciai, Colucci (CNR): 'Conseguenze previste'
Tra gli effetti del caldo estremo c'è anche la sospensione dello sci estivo sul ghiacciaio dello Stelvio, annunciato ieri e interrotto fino a data da destinarsi. Sentiamo Renato Colucci, glaciologo CNR.
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Gli incendi e il caldo estremo visti dai satelliti dell'Esa. FOTO
Incendi boschivi, siccità e ondate di calore. Ecco come i fenomeni che hanno riguardato questa estate torrida sono stati rilevati dai satelliti nello spazio gestiti dall'European Space Agency.
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Caldo record, i consigli per evitare danni all'auto
Il grande caldo che sta interessando l'estate 2026 può rivelarsi un nemico anche per le automobili. I danni causati dal calore sulle vetture sono rischiosi e, soprattutto, costosi. La somma può arrivare fino a 16.400 euro a vettura, come ha rivelato il presidente Federcarrozzieri, Davide Galli, all'Ansa. Per questo è importante che gli automobilisti adottino alcune misure per proteggere al meglio i veicoli: controllare regolarmente la pressione degli pneumatici (a freddo), verificare le condizioni del battistrada ed eventuali deterioramenti, controllare il livello dell'olio e del liquido refrigerante, utilizzare una copertura termica per la batteria per isolarla dal calore eccessivo e parasole e tendine per proteggere gli interni delle vetture, evitando di parcheggiare l'auto al sole. Ecco quali sono i componenti più vulnerabili e soggetti all'azione del sole.
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Caldo e stress, idratarsi e ridurre i ritmi: i consigli dell'esperto
L’Italia è ancora alle prese con la quarta ondata di calore che, dopo giorni, non accenna ad allontanarsi: l’afa non molla la Penisola con temperature massime sempre molto elevate. Siccità, incendi, aumento della temperatura superficiale dei mari sono alcune delle conseguenze del caldo estremo. Ma, per gli esperti, non sono da sottovalutare nemmeno le ripercussioni sull’organismo umano. Sentirsi stanchi e stressati, a livello sia fisico che mentale, è frequente in caso di afa persistente e temperature troppo alte che mettono alla prova la resistenza. Ecco cosa dicono gli esperti.
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Incendi in Abruzzo, più fronti aperti, allestiti presidi notturni
In Abruzzo c'è la conferma delle gravi difficoltà per la carenza di mezzi aerei assegnati da Roma, dal coordinamento nazionale gestito dalla protezione civile, nel contrasto all'emergenza incendi: nel bollettino serale diramato dalla Protezione civile abruzzese si fa il punto sui roghi e nel bilancio sono segnalate le avarie che hanno impedito l'utilizzo di quattro dei sette mezzi programmati. E così i quattro fronti più pericolosi preoccupano ancora e in queste ore vigili del fuoco e protezione civile stanno organizzando presidi notturni per poter, da domattina, ricominciare la battaglia anche dal cielo. E quella di domani sarà ancora una giornata campale. In provincia dell'Aquila, a Roccacasale e a Corfinio, fiamme in spegnimento; a pomeriggio inoltrato hanno operato un canadair e un elicottero e in serata è stata riaperta la SS 17, prima chiusa per precauzione. Così come a Bisegna dove nel pomeriggio hanno agito due mezzi aerei e dove ci sarà un sostanzioso presidio notturno. In spegnimento anche a Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo, comuni montani dell'Aquilano. Anche in provincia di Chieti, a Roio del Sangro, la Protezione civile regionale dà la situazione in spegnimento. Ci sono poi nuovi focolai a Città Sant'Angelo, Abbateggio e Alanno, in provincia di Pescara. A Bussi sul Tirino l'incendio è stato spento, a San Valentino in Abruzzo Citeriore è in bonifica. In provincia di Chieti ci sono due focolai, a Vasto e a Bucchianico. In provincia di Teramo, spenti a Roseto degli Abruzzi, località Montepagano, e in località Piancarani.
Montagna: soccorse due escursioniste in Friuli Venezia Giulia, una era in ipotermia
Si sono concluse intorno alle 20 le operazioni di soccorsodi due giovani escursioniste di Bologna colte da pioggia prima e da un forte temporale con fulmini poi a quota 1900 metri sotto Forcella Urtisiel, scendendo verso il rifugio Giaf. Una delle due era scivolata procurandosi un forte trauma cranico e l'altra era in ipotermia per le temperature rapidamente scese. La Sores ha attivato la stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino che, assieme alla Guardia di Finanza, si è mobilitata immediatamente con quattro soccorritori i quali hanno cercato di risalire alla forcella con barella al seguito il piu' velocemente possibile, prima con il fuoristrada e poi a piedi, dato che in un primo tempo non c'era disponibilità dell'elicottero. I soccorritori sono arrivati in quota dalle giovani sotto il temporale con fulmini, poi si è aperto un varco per far operare il secondo elicottero nel frattempo resosi disponibile, e che ha potuto disporre a bordo anche di un sanitario oltre che del tecnico di elisoccorso del soccorso alpino. L'equipaggio è stato verricellato sul posto e entrambe le ragazze, con l'aiuto degli altri tecnici della squadra di terra, sono state evacuate e portate al campo base, dove l'infortunata è stata consegnata all'ambulanza.
Incendi in Piemonte, in Valsesia e nel Vco arrivano pioggia e forti temporali
Pioggia e forti temporali si sono verificati in serata in Valsesia (Vercelli) e soprattutto nel Verbano-Cusio-Ossola, due delle aree del Piemonte che da giorni continuano ad essere interessate dagli incendi. Non è ancora possibile stabilire se le precipitazioni abbiano avuto effetto sui roghi. L'Unione montana Valsesia parla di un acquazzone nell'Alpe Campo di Sabbia, dove era in corso "una delle situazioni più complesse" perché "dopo giorni di battaglie con le fiamme la situazione stava evolvendo al peggio". Prima dell'arrivo della perturbazione a Cravagliana (Vercelli) le fiamme erano penetrate nel Bosco dell'Impero, impiantato negli anni Trenta del secolo scorso come opera di rimboschimento di una vallata e oggi meta assai rinomata fra gli escursionisti. Il Monte Barone, dove un incendio infuria da tredici giorni, non sembra essere stato toccato dalla pioggia.
Clima, entro il 2100 fino a 4 ore di caldo in più al giorno: lo studio
L’esposizione della popolazione al caldo estremo potrebbe aumentare fino a sei volte, soprattutto tra le nuove generazioni nei Paesi a basso e medio reddito. Secondo Dino Zardi, professore di Fisica dell’atmosfera e del clima, i risultati della ricerca rappresentano un “campanello d’allarme”, ma vanno letti tenendo conto dei limiti dei modelli globali.
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Forte temporale causa una frana nel Lecchese
A causa delle avverse condizioni meteorologiche e del passaggio di un intenso temporale, è stata segnalata una frana nel territorio del Comune di Premana (Lecco). È stato attivato l'Elinucleo VVF di Malpensa per effettuare un sorvolo dell'area interessata, al fine di verificare l'estensione del dissesto e individuare eventuali ulteriori criticità. Sul posto stanno operando squadre di terra dei Vigili del Fuoco, con l'invio di ulteriori risorse a supporto. Contestualmente, a seguito del maltempo, si segnalano diversi interventi di soccorso a imbarcazioni sul Lago di Lecco, per i quali sono state impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco.
Afa, quando finisce la quarta ondata: c’è la data
L’Italia è ancora alle prese con la quarta ondata di caldo che ci accompagnerà per tutto il weekend di Ferragosto. Poi però arriva la svolta: la prossima settimana inizierà con una perturbazione temporalesca che partirà dal nord della Penisola per poi estendersi fino alla Toscana. Non sono esclusi anche forti venti e locali grandinate.
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Condizionatore acceso ma fa ancora caldo, cause e possibili soluzioni
Il caldo intenso continua a interessare tutta l’Italia, anche se dalla prossima settimana potrebbe dare una breve tregua. In questa estate con temperature record, per molte persone l’unico strumento per difendersi dall’afa è il condizionatore d’aria. Ma perché a volte, anche se è acceso e funzionante, in casa continua a fare caldo? Ecco cosa dicono gli esperti e i consigli per migliorare le prestazioni.
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Montagna, alpinisti colpiti da fulmine nel bellunese: due feriti
Due cordate di rocciatori polacchi in difficoltà per il maltempo sulla Ra Gusela nel bellunese, con una colpita da un fulmine in parete. Attorno alle 16.20 la centrale del Suem è stata contattata da due cordate di alpinisti, una formata da due persone che si trovavano in cima alla Ra Gusela impossibilitate a muoversi, l'altra bloccata in parete sull'ultimo tiro della Via Mamma e papà, con un uomo e, soprattutto una donna, feriti in seguito alla caduta di un fulmine. Entrambe le cordate sono state recuperate dall'equipaggio dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano: i due infortunati sono stati trasportati all'ospedale di Bolzano, i due illesi sono stati lasciati al Passo Giau.
Incendi in Abruzzo, riaperte le statali Ss17 e Ss5 a Corfinio
L'Anas informa che sono stati riaperti i tratti della strada statale 17 "dell'Appennino Abruzzese" nel comune di Corfinio (L'Aquila) e della SS5 "Tiburtina Valeria" in prossimità dell'innesto a rotatoria sul tratto chiuso della SS17, chiusi intorno alle 18 a causa dell'incendio che sta interessando un'ampia zona del monte Morrone.
Incendi, Sardegna: fiamme a Nuoro e Oristano, elicotteri in volo
La Sardegna è assediata dalle fiamme. Gli agenti del Corpo Forestale della Regione Sardegna stanno intervenendo, con il supporto di due elicotteri, provenienti dalle basi elicotteristiche di Farcana e Anela, su un incendio in località Gameraddi, in Comune di Nuoro. Vista la zona impervia e di difficile accesso, si é reso necessario il supporto dell'elicottero Superpuma, proveniente dalla base di Alá dei Sardi. Sul posto coordina le operazioni il comandante della stazione Forestale di Nuoro, con funzioni di Direttore delle operazioni di spegnimento. Un altro elicottero, proveniente dalla base di Fenosu, sta operando su un incendio in agro del Comune di San Nicoloʻ d'Arcidano (Or), in località"Pauli Porcus". Presente sul posto, sotto il coordinamento del comandante della stazione forestale di Marrubiu, anche il Gauf, il Gruppo Analisi e Utilizzo del Fuoco, di Oristano. Fiamme anche a Santa Giusta (Or), nei pressi dello stagno, dove il Corpo Forestale sta intervenendo, con il supporto di un elicottero, proveniente dalla Base di Fenosu. Sempre in provincia di Oristano i Rangers della Regione Sardegna stanno intervenendo, con il supporto di un elicottero leggero, proveniente dalla base di Bosa, e dell'elicottero Superpuma di Fenosu su un incendio in località Funtana Murenda in comune di Sagama.
Incendio accanto alla ferrovia, treni sospesi nel Trevigiano
La linea ferroviaria Treviso-Vicenza è rimasta oggi interrotta nel primo pomeriggio per circa due ore a causa di un incendio di sterpaglia che si è propagato a ridosso della massicciata nel comune di Istrana (Treviso). Le fiamme, che hanno interessato anche un'ampia area agricola incolta, hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco, intervenuti con più squadre. La sospensione del traffico ferroviario si è resa necessaria per consentire ai pompieri di lavorare in piena sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, Polizia Ferroviaria e personale Rfi.
Incendi, Anas: chiusi tratti statali ss17 e ss5 a Corfinio nell'aquilano
A causa dell’incendio che sta interessando l’area del monte Morrone, è temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese” nel comune di Corfinio, in provincia dell’Aquila. Chiuso anche un tratto della SS5 “Tiburtina Valeria” in prossimità dell’innesto a rotatoria sul tratto chiuso della SS17. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.
Maltempo, rovesci e temporali: allerta gialla per 13 regioni
Una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuera' fenomeni di instabilita' su parte della nostra Penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticita' idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticita' e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dalla tarda mattinata di domani precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attivita' elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti e' stata valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio meteo-idro in 13 regioni.
Incendi: nel nord Piemonte il quadro resta critico
Resta critica e in ulteriore peggioramento la situazione degli incendi che stanno interessando l'Alto Piemonte, con diversi fronti attivi tra Verbano-Cusio-Ossola, Valsesia e Valsessera. Nel VCO, il punto piu' drammatico e' a Calasca Castiglione. Nel fronte di Croce Cavallo le fiamme sono a ridosso delle abitazioni a Miggianella e l'incendio si e' propagato in cresta verso la Colma, dove si trova la sorgente idrica. Minacciati anche il bacino dell'acqua e la linea ad alta tensione; registrati problemi di approvvigionamento idrico a Selvavecchia e Miggianella, dove si e' intervenuti con l'invio di sacche d'acqua di emergenza per uso domestico da parte della Protezione Civile. Sempre a Calasca e' ripartito il rogo alla Piana, sopra l'alpe Quaggiui, presidiato da squadre da terra mentre i mezzi aerei (tra cui un elicottero ed un Erickson) operano sul fronte vicino alle case. A Piedimulera l'incendio principale e' sotto controllo, pur con qualche piccolo focolaio prontamente domato. Circa 40 famiglie di Cimamulera e Meggiana rimangono al momento senza acqua a causa dei tubi bruciati: la Protezione Civile sta caricando i bacini con le autobotti e con Acqua Novara Vco (la societa' che gestisce acquedotto e fognatura) verra' allestito un serbatoio provvisorio in attesa della conta dei danni. A Pallanzeno fiamme sotto controllo nei pressi del centro abitato, ma il rogo si e' spostato a meta' costa verso Pizzo Castello e sopra San Giacomo e Basciumo, contenuto grazie a una pista tagliafuoco realizzata dai volontari AIB. Un incendio in prossimita' delle case si registra anche a Zoverallo, frazione di Verbania. Spostandosi in Valsesia, rimane delicato il quadro a Cravagliana, specialmente a Valbella Superiore, dove Vigili del Fuoco e AIB presidiano le abitazioni. Attivo il fronte verso Sabbia e l'Alpe Campo, dove il fuoco ha raggiunto i pascoli d'quota mettendo in difficolta' i pastori: sul posto si opera anche con mezzi aerei. Non si arresta il vasto incendio della Res, spintosi fin nel comune di Vocca (zona Gavala verso l'Alpe Grosso); la zona e' talmente impervia da impedire l'intervento di squadre da terra, con la situazione monitorata a distanza.
Spento incendio nel Reggiano, bruciati 1,5 ettari di sottobosco
È stato da poco spento dai Vigili del Fuoco un incendio divampato intorno alle 13 nella zona di Ca' di Cerredolo, frazione di Toano, nel Reggiano. Sono andati bruciati circa 1-1,5 ettari di sottobosco. Lo fa sapere il sindaco di Toano, Leonardo Perugi, sui suoi profili social. "Le cause sono ancora in fase di accertamento - spiega il primo cittadino - anche la pioggia ha aiutato nelle operazioni di spegnimento. Desidero ringraziare i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali e i volontari AIB (operatori di Protezione civile specializzati nell'antincendio boschivo) intervenuti. I volontari resteranno sul posto a vigilare fino a questa notte per monitorare la situazione".
Temporali in arrivo su gran parte della penisola
Dopo il grande caldo in arrivo i temporali: una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. "I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche", si legge nel bollettino odierno. L'avviso prevede dalla tarda mattinata di domani, lunedì 17 agosto, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 17 agosto, allerta gialla per rischio meteo-idro in 13 regioni.
Incendi in Abruzzo, 4 mezzi aerei fermi per avaria
Emergenza nell'emergenza nel contrasto agli incendi in Abruzzo: durante la mattinata quattro dei 7 mezzi aerei in azione sui diversi fronti sono andati fuori uso a seguito di rilevamento di avarie. Sul campo operano solo squadre di volontari di Protezione civile e Vigili del fuoco, un canadair e due elicotteri della protezione civile abruzzese. Poi, nel pomeriggio sono rientrati un elicottero dei vigili del fuoco e un piccolo velivolo. La situazione, proprio nelle ore più delicate, si è fatta molto difficile, come emerge da fonti istituzionali. Si tratta di mezzi che vengono assegnati dal centro operativo aereo unificato, la sala di comando e controllo della Protezione civile a Roma: due canadair della Protezione civile nazionale, un elicottero Ericsson, tra i più efficaci, appartenente ai Vigili del fuoco, e un altro piccolo elicottero dei Carabinieri forestali. Stando a quanto emerso, sui due elicotteri in dotazione alla Protezione civile abruzzese, proprio per il superlavoro a cui sono sottoposti la manutenzione viene fatta di notte. L'assenza di un numero adeguato di velivoli sta rallentando e complicando i piani per lo spegnimento: a Bisegna, in provincia dell'Aquila, nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, uno dei fronti piu caldi, dopo l'evacuazione a titolo precauzionale, ieri, di una palazzina con sei famiglie, stamani un Canadair non è entrato neppure in azione per un'avaria. Stessa cosa a Roccacasale, sempre in provincia dell'Aquila: intorno alle 13 un altro Canadair bloccato per un altro guasto. Altro episodio nel comune montano di Rocca di Cambio, dove un elicottero Cochise, in dotazione ai Carabinieri forestali, al momento dell'accensione ha rilevato un'avaria. Problemi ulteriori per lo spegnimento anche a Roio di Sangro, in provincia di Chieti, dove per l'assenza di un vicino luogo di approvigionamento di acqua, sarebbe servito uno dei due elicotteri fuori uso. In relazione agli altri fronti, in provincia di Pescara, a San Valentino in Abruzzo Citeriore, si è in fase di bonifica. In provincia di Teramo è in fase di spegnimento il rogo a Roseto degli Abruzzi, località Montepagano. Sul posto 2 associazioni e 6 volontari di protezione civile con 2 mezzi e personale con 5 mezzi dei Vigili del fuoco.
Maltempo, Protezione civile: rovesci e temporali su gran parte della Penisola
Una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra Penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dalla tarda mattinata di domani, lunedì 17 agosto, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 17 agosto, allerta gialla per rischio meteo-idro in 13 regioni.
Incendio in un bosco nel Forlivese, in supporto anche un Canadair
Proseguono le operazioni per lo spegnimento di un incendio boschivo divampato alle 10 di questa mattina nel comune di Civitella di Romagna (Forlì-Cesena), in località Montevecchio. Sul posto stanno operando 35 vigili del fuoco, con il supporto di squadre della Protezione Civile dispiegate sul terreno per arginare il rogo nella zona impervia. Per le attività di spegnimento dall'alto è in azione un elicottero dei vigili del fuoco proveniente dal reparto volo di Bologna ed un Canadair per effettuare ulteriori sganci d'acqua ed effettuare la bonifica della vegetazione colpita.
Meteo, allerta gialla per pioggia in Città metropolitana di Firenze
A Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala l'allerta con codice giallo emessa per lunedì 17 agosto, per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico nel reticolo minore, in tutte le aree della Metrocittà escluse Valdarno Superiore e Alto Mugello. Possibilità di temporali più sparsi nel pomeriggio.
Due morti nell'incendio all'isola di Salamina, vicino ad Atene
Due corpi sono stati ritrovati durante le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato a Peristeria, sull'isola di Salamina, vicino al punto in cui è divampato l'incendio. Lo riporta Khatimerini. Attualmente sono in corso due fronti di incendio: il primo si trova nella zona di Peristeria , in un'area boschiva vicino a un insediamento, mentre il secondo imperversa nella zona di Selinia.
Stop sci estivo, Colucci (CNR): "Conseguenze previste"
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Grecia, incendio sull'isola di Salamina: centinaia di evacuati
Centinaia di persone sono state evacuate a causa di due incendi scoppiati sull'isola di Salamina, vicino ad Atene. Lo hanno riferito i vigili del fuoco."Ci sono centinaia di bagnanti e residenti permanenti, è stato emesso un ordine di evacuazione", ha dichiarato alla televisione di stato Ert un portavoce dei vigili del fuoco, Yiannis Artopios.
Incendio tra Vicentino e Veronese, prosegue l'opera di spegnimento
Prosegue anche oggi l'opera di spegnimento dell'incendio che da mercoledì scorso sta imperversando sul Monte Formiga, tra i comuni di Crespadoro (Vicenza) e Selva di Progno (Verona), ai confini tra le due province, provocando la distruzione di diversi ettari tra pascolo e le pendici del bosco. Dall'alba stanno operando sul posto i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile di varie sedi vicentine e veronesi e altri volontari, con l'ausilio di un elicottero della Regione Veneto che ha effettuato numerosi sorvoli e lanci di acqua. "Giovedì sera i roghi erano stati domati - spiega all'ANSA Maria Elisa Ferrari, sindaca di Crespadoro - ma la mattina successiva è scattato nuovamente l'allarme in quanto il fuoco si è sviluppato e poi espanso sottoterra, rendendo difficile l'intervento in quanto mancano i punti di riferimento di dove è arrivato l'incendio". Oltre agli elicotteri è stato utilizzato un innovativo 'drone termico' che avvicinandosi al terreno rileva la temperatura e quindi consente di capire come si sta sviluppando l'incendio al suolo. "L'altro grosso problema di questi giorni - continua Ferrari - è legato alla crisi idrica, che ci obbliga a non sprecare acqua. Nel week-end è stata portata una vasca in quota: ieri i velivoli hanno proceduto con l'approvvigionamento a Crespadoro, oggi l'hanno fatto a Monteforte, nel Veronese. La situazione sta migliorando, speriamo che le piogge e le temperature più basse annunciate per i prossimi giorni possano aiutare». In zona per l'intera giornata lavoreranno sul posto anche le squadre a terra per la bonifica del terreno, per ripristinare le aree adibite al pascolo del bestiame, presenti in quota per l'alpeggio, e la zone limitrofa al bosco. Il fumo è tuttora visibile dalla pianura vicentina.
Incendi in Carnia, spegnimento ancora in corso dopo una settimana di fiamme
Resta alta la tensione in Carnia per i vasti incendi boschivi che continuano a flagellare il territorio da più di una settimana. Particolarmente critica la situazione sul monte Amariana e sul monte Amarianute (Amaro), dove il rogo è ancora attivo e in espansione, oltre che sul monte Dobis, frazione di Fusea, di probabile origine dolosa. Sul monte Amariana sono attualmente operative circa trentacinque persone, supportate da un camion dei Vigili del fuoco, con unità specializzate di Pordenone e personale arrivato da Gorizia e Trieste in supporto dei colleghi di Udine. Dal cielo stanno lavorando due elicotteri della Protezione civile. Il Canadair che ha operato questa mattina sta effettuando una sosta tecnica e dovrebbe tornare in zona più tardi. Stanno operando anche gli aiuti giunti due giorni fa dalla Slovenia in forza dell'attivazione del protocollo transfrontaliero. Particolarmente drammatici i momenti vissuti nella notte nella frazione di Pissebus, nel comune di Tolmezzo, la più vicina al fronte del fuoco. Il sindaco Roberto Vicentini ha emesso un'ordinanza di evacuazione cautelativa del borgo, quando il fronte di fuoco è arrivato a soli cinquanta metri dalle abitazioni. La Protezione civile ha coordinato l'allestimento di prima accoglienza nella palestra comunale di Tolmezzo. Decisiva si è rivelata la mobilitazione della comunità e del comparto agricolo locale, che ha supportato le operazioni con autobotti e trattori per bagnare il perimetro delle case.
Le previsioni meteo di mercoledì
Nord: La giornata trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Centro: In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, il cielo sarà spesso sereno e solo occasionalmente poco nuvoloso. Caldo nella norma. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, sole prevalente e isolati rovesci sulla Calabria settentrionale.
Le previsioni meteo di martedì
Nord: In questa giornata il tempo sarà stabile con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature stazionarie, nella media. Centro: Giornata caratterizzata dalla presenza di focolai temporaleschi che interesseranno soprattutto le regioni adriatiche, sole altrove. Sud: Mattinata soleggiata, nel pomeriggio ci saranno temporali su gran parte dei settori ad eccezione di Sardegna e Sicilia centro occidentale.
Le previsioni meteo di lunedì
iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni. LUNEDI 17 AGOSTO: Nord: In questa giornata l'atmosfera sarà instabile, infatti ci saranno molte occasioni per lo scoppio i temporali con grandine e colpi di vento Centro: Giornata con tempo spiccatamente instabile con temporali e schiarite possibili su gran parte delle regioni, meno in Abruzzo. Calo termico. Sud: Mattinata con un ampio soleggiamento su tutte le regioni, nel pomeriggio scoppieranno temporali su Appennini, Gargano e costa campana.
Le previsioni meteo delle ore 15 per domani
iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. La pressione è in diminuzione. La giornata sarà contraddistinta da una generale diminuzione delle temperature e tempo via via più instabile. Al mattino ci saranno alcuni temporali sul Triveneto, tempo più stabile altrove. Nel pomeriggio temporali più presenti al Nordest e sulla fascia adriatica centro meridionale, sulla Lombardia e in Liguria, saranno più soleggiati i settori occidentali.
Stop sci su ghiacciai, Colucci (CNR): 'Conseguenze previste'
Tra gli effetti del caldo estremo c'è anche la sospensione dello sci estivo sul ghiacciaio dello Stelvio, annunciato ieri e interrotto fino a data da destinarsi. Sentiamo Renato Colucci, glaciologo CNR.
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Incendio in un bosco nel Forlivese, due mezzi aerei in azione
Dalle 10 di questa mattina le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Forli-Cesena, con il supporto di personale proveniente da Santa Sofia, Ravenna e Rimini, stanno intervenendo in località Montevecchio, nel comune di Civitella di Romagna (Forlì-Cesena), per un incendio boschivo. Sul posto sono operative 25 unità con 9 automezzi ed un elicottero del corpo, mentre e in arrivo un secondo mezzo aereo per fermare il fronte delle fiamme. Nelle operazioni di spegnimento e contenimento del rogo sono impegnate anche squadre della Protezione Civile e i Carabinieri forestali. Le attività sul campo sono in corso.
Verso la fine del carbone? I dati Ue
I dati Eurostat certificano il continuo calo nel consumo e nella produzione di carbon fossile. Diminuiscono, di conseguenza, anche le emissioni di gas a effetto serra rispetto all’anno precedente
Verso la fine del carbone? I dati UeVai al contenuto
Caldo estremo, quanto costa all’Europa? Italia tra i Paesi più colpiti
Secondo uno studio di Triodos Bank, istituto di credito dei Paesi Bassi, le temperature bollenti di questa estate potrebbero azzerare la crescita dell'Ue nel 2026 e costare alle economie europee circa 180 miliardi di euro. L’Italia è uno degli Stati che rischia di pagare il conto più alto, pari a una manovra di bilancio.
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Clima, entro il 2100 fino a 4 ore di caldo in più al giorno: lo studio
L’esposizione della popolazione al caldo estremo potrebbe aumentare fino a sei volte, soprattutto tra le nuove generazioni nei Paesi a basso e medio reddito. Secondo Dino Zardi, professore di Fisica dell’atmosfera e del clima, i risultati della ricerca rappresentano un “campanello d’allarme”, ma vanno letti tenendo conto dei limiti dei modelli globali.
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Le previsioni meteo delle ore 9 per domani
IlMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. La pressione è in diminuzione. La giornata sarà contraddistinta da una generale diminuzione delle temperature e tempo via via più instabile. Al mattino ci saranno alcuni temporali sul Triveneto, tempo più stabile altrove. Nel pomeriggio temporali più presenti al Nordest e sulla fascia adriatica centro meridionale, sulla Lombardia e in Liguria, saranno più soleggiati i settori occidentali.
Le previsioni meteo fino alle 24 di oggi
IlMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi. Alta pressione subtropicale che inizia a indebolirsi. La giornata sarà contrassegnata da una mattinata prevalentemente stabile con cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio invece l'atmosfera diventerà instabile su Alpi, Prealpi e localmente sulle pianure occidentali con l'arrivo di temporali e locali grandinate. Isolati acquazzoni anche sul resto dei rilievi. Temperature grossomodo invariate.
Dopo settimane di caldo, arrivano i primi temporali
Dopo settimane di caldo e afa, il quadro meteorologico sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali. A renderlo noto è iLMeteo.it con il meteorologo, Mattia Gussoni, che conferma: la giornata di domenica segnerà una prima svolta a livello emisferico con l'arrivo dei temporali su Alpi, Prealpi e vicine pianure del Nord. I rovesci, fanno sapere, si estenderanno nelle ore pomeridiane anche ai rilievi del Centro-Sud. Sul resto del Paese invece ci saranno maggiori schiarite con temperature sopra le medie climatiche di riferimento. La settimana prossima è previsto il passaggio di due perturbazioni: la prima domani lunedì 17 Agosto, nel Nord Italia. Si attendono temporali anche di forte intensità, in particolare su Liguria di Levante, Alpi, Prealpi e sulle vicine aree pianeggianti di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Le precipitazioni poi raggiungeranno entro la sera anche parte del Centro-Sud. Martedì e mercoledì tornerà il sole, con un calo generale delle temperature che saranno in linea con le medie stagionali. La tregua, però, durerà poco. Nella seconda parte della settimana, a partire da giovedì 20 Agosto, si prevedono nuovi forti temporali diffusi specie al Centro-Nord e, soprattutto, un calo delle temperature "capace di spazzare via definitivamente il caldo opprimente", fa sapere iLMeteo.it. Nel dettaglio, oggi, domenica 16, al Nord: sole e caldo, ma temporali su Alpi, Prealpi e locali in pianura: al Centro: sole e caldo, qualche acquazzone sui monti. Al Sud: sole prevalente. Lunedì 17, al Nord: temporali specie su est Lombardia e Nordest; al Centro: possibili acquazzoni; al Sud: soleggiato, locali piogge sui monti. Martedì 18, al Nord: soleggiato; al Centro: sole, instabile su Appennini e zone vicine; al Sud: temporali sui rilievi, sole altrove.
Meteo, dalla prossima settimana arriva la pioggia e scendono le temperature. Ecco dove
La quarta ondata di calore dell'estate 2026 ha già battuto i record di durata rispetto alle precedenti e sembra destinata a proseguire almeno fino al 17 agosto, raggiungendo così ben 20 giorni consecutivi di caldo torrido. Le altissime temperature che stanno facendo boccheggiare gli italiani da settimane hanno però i giorni "quasi" contati. Dalla prossima settimana, complice l’elevata temperature della superfice marina che rilascerà ingenti quantità di calore ed energia, sono probabili anche eventi estremi come nubifragi e grandinate.
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Condizionatore d'aria acceso ma continua a fare caldo in casa, cause e possibili soluzioni
Il caldo intenso continua a interessare tutta l’Italia, anche se dalla prossima settimana potrebbe dare una breve tregua. In questa estate con temperature record, per molte persone l’unico strumento per difendersi dall’afa è il condizionatore d’aria. Ma perché a volte, anche se è acceso e funzionante, in casa continua a fare caldo? Ecco cosa dicono gli esperti e i consigli per migliorare le prestazioni
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Caldo, manca sempre meno ai primi temporali. Ecco quando arriveranno e le previsioni meteo
La prossima settimana vedrà un cambiamento delle condizioni meteo sull’Italia: il passaggio di due diverse perturbazioni romperà la lunga egemonia del gran caldo che finora ha segnato l’estate, con temporali anche di forte intensità su molte delle nostre regioni e con un calo delle temperature. Ecco quando e dove arriverà il fresco.
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Nucleare in crisi per il caldo, chiusa l’unica centrale della Romania. Cosa sta succedendo
Pochi giorni fa la Romania ha deciso di chiudere completamente la sua unica centrale nucleare dopo che il livello dell'acqua del Danubio, utilizzato per il raffreddamento dell'impianto, ha raggiunto il minimo storico. Ma anche l’Ungheria corre ai ripari. Ecco qual è la situazione.
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Meteo, lunedì perturbazione con temporali al Centro-Nord
Cambiamento climatico, gli incendi e il caldo estremo visti dai satelliti dell'Esa. FOTO
Incendi boschivi, siccità e ondate di calore. Ecco come i fenomeni che hanno riguardato questa estate torrida sono stati rilevati dai satelliti nello spazio gestiti dall'European Space Agency
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I consigli per evitare i danni del caldo sull'auto, dalle batterie alla carrozzeria
Il grande caldo che sta interessando l'estate 2026 può rivelarsi un nemico anche per le automobili. I danni causati dal calore sulle vetture sono rischiosi e, soprattutto, costosi. La somma può arrivare fino a 16.400 euro a vettura, come ha rivelato il presidente Federcarrozzieri, Davide Galli, all'Ansa. Per questo è importante che gli automobilisti adottino alcune misure per proteggere al meglio i veicoli: controllare regolarmente la pressione degli pneumatici (a freddo), verificare le condizioni del battistrada ed eventuali deterioramenti, controllare il livello dell'olio e del liquido refrigerante, utilizzare una copertura termica per la batteria per isolarla dal calore eccessivo e parasole e tendine per proteggere gli interni delle vetture, evitando di parcheggiare l'auto al sole. Ecco quali sono i componenti più vulnerabili e soggetti all'azione del sole.
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Ultime ore di caldo rovente, in arrivo temporali
Sono le ultime ore di caldo rovente per il nostro Paese, poi da lunedì, complice l'instabilità già prevista con i temporali in arrivo, ci sarà un generale calo delle temperature. L'Italia dunque si lascerà finalmente alle spalle questa ennessima onfata di caldo
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Battute finali per il caldo rovente sul nostro Paese, poi da lunedì, complice l'instabilità già prevista con i temporali in arrivo in queste ore, ci sarà un generale calo delle temperature.
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