Valditara: compiti su diario cartaceo, no a più verifiche in un giorno

In una nota inviata alle scuole, il ministro ribadisce le indicazioni sui compiti a casa per gli studenti e raccomanda di evitare i carichi eccessivi e le assegnazioni sul registro elettronico fuori dall'orario scolastico. Da evitare anche la concentrazione di più verifiche nella stessa giornata

Dopo alcune segnalazioni arrivate dalle famiglie al ministero di viale Trastevere, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha inviato una nota alle scuole nella quale ribadisce e precisa le indicazioni già fornite sull'assegnazione dei compiti a casa, sulla programmazione delle verifiche e sull'utilizzo del registro elettronico.

Compiti a casa, evitare carichi eccessivi

"I compiti a casa sono uno strumento importante per consolidare quanto appreso in classe, favorire la riflessione personale e sviluppare l'autonomia degli studenti. Proprio per questo devono essere assegnati con equilibrio e con una corretta organizzazione dei tempi, evitando carichi eccessivi o comunicazioni all'ultimo momento che rischiano di comprometterne la funzione educativa. Vogliamo una scuola che insegni ai ragazzi a studiare con metodo, responsabilità e serenità, rispettando al tempo stesso i loro tempi e quelli delle famiglie", dice Valditara.