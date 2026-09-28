Etna, chiuso fino a mezzanotte l’aeroporto di Catania

"L'Enac si metta in moto e intervenga nei confronti di tutte quelle compagnie aeree che non garantiscono la dovuta assistenza ai tanti passeggeri costretti a subire cancellazioni, ritardi e spostamenti verso aeroporti diversi a causa dei ripetuti episodi eruttivi dell'Etna". Lo afferma Manlio Messina, deputato siciliano del Gruppo misto puntando il dito contro il governatore siicliano. "A mio giudizio - afferma - il presidente Renato Schifani ha dimostrato ancora una volta la propria inadeguatezza nell'affrontare un problema che interessa direttamente cittadini, turisti e imprese siciliane. Ritengo che dovrebbe trarne le conseguenze e dimettersi".

Calenda: "La Sicilia non merita di essere trattata così"

"A Catania quando l'Etna è in eruzione l'aeroporto viene chiuso. Viene un pò di rabbia e pensi: ma siamo nel 2026, riusciremo a tornare? I voli da Palermo sono tutti pieni, così quelli da Comiso e da altri aeroporti, ora siamo a Palermo e siamo da due giorni in attesa ma domani non sappiamo se riusciremo a tornare. Certo, se proprio devi rimanere bloccato, la Sicilia è il posto più bello in cui rimanere". Così Carlo Calenda leader di Azione sui social.