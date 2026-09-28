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Etna, chiuso fino a mezzanotte l’aeroporto di Catania

Cronaca
©Ansa

"A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti - si legge nella nota della società di gestione dell'aeroporto di Catania -, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1 fino alle ore 23,59 di oggi lunedi 28 settembre"

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Nuovo bollettino di emergenza Etna. " In seguito all'emissione di cenere vulcanica nell'atmosfera, restano sospese le attività di voo fino alle ore 23,59 di oggi". Lo comunica SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania che prega i passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea lo stato del proprio volo prima recarsi in aeroporto. Numerose le polemiche dal mondo della politica e non solo. 

Messina: “Gestione emergenza voli pessima, Schifani si dimetta”

"L'Enac si metta in moto e intervenga nei confronti di tutte quelle compagnie aeree che non garantiscono la dovuta assistenza ai tanti passeggeri costretti a subire cancellazioni, ritardi e spostamenti verso aeroporti diversi a causa dei ripetuti episodi eruttivi dell'Etna". Lo afferma Manlio Messina, deputato siciliano del Gruppo misto puntando il dito contro il governatore siicliano. "A mio giudizio - afferma - il presidente Renato Schifani ha dimostrato ancora una volta la propria inadeguatezza nell'affrontare un problema che interessa direttamente cittadini, turisti e imprese siciliane. Ritengo che dovrebbe trarne le conseguenze e dimettersi".  

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 "A Catania quando l'Etna è in eruzione l'aeroporto viene chiuso. Viene un pò di rabbia e pensi: ma siamo nel 2026, riusciremo a tornare? I voli da Palermo sono tutti pieni, così quelli da Comiso e da altri aeroporti, ora siamo a Palermo e siamo da due giorni in attesa ma domani non sappiamo se riusciremo a tornare. Certo, se proprio devi rimanere bloccato, la Sicilia è il posto più bello in cui rimanere". Così Carlo Calenda leader di Azione sui social.  

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