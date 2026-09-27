Gioielleria assaltata a Pontedera, ladri gettano chiodi a auto polizia

Nella notte i quattro malviventi hanno sfondato le inferriate con un'auto di grossa cilindrata prima di mandare in frantumi con asce e un tombino le vetrate del negozio dove erano esposti gioielli e orologi. I ladri hanno poi svuotato alcuni estintori per offuscare la visuale alle telecamere di videosorveglianza

Un autentico assalto compiuto da una banda specializzata di ladri professionisti è stato messo a segno poco prima dell'alba a Pontedera (Pisa), dove, intorno alle 3.30, quattro malviventi hanno sfondato le inferriate con un'auto di grossa cilindrata prima di mandare in frantumi con asce e un tombino le vetrate del negozio dove erano esposti gioielli e orologi. I ladri hanno svuotato alcuni estintori per offuscare la visuale alle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale.

Ancora da chiarire l'entità del bottino dei ladri

I banditi sono fuggiti pochi istanti prima dell'arrivo della polizia che li ha inseguiti fino alla diramazione tra Pisa e Livorno della superstrada Fi-Pi-Li dove sono riusciti a far perdere le proprie tracce su vetture potenti. I ladri, per rendere più difficoltoso l'inseguimento, hanno disseminato decine di chiodi lungo la strada. Sul caso indaga la polizia mentre i titolari della gioielleria stanno ancora facendo l'inventario della merce rubata per capire l'esatta entità del bottino. Ingenti anche i danni alle strutture del negozio. L'auto utilizzata dalla banda è un'Audi Q3 risultata rubata e già usata per colpi simili in Toscana.