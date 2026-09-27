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Milano, investe uomo armato di coltello. Denunciati entrambi

Cronaca
©Ansa

L'episodio è avvenuto sabato 26 settembre, intorno alle 19, all'incrocio tra piazza Cinque Giornate e corso di Porta Vittoria, in una zona molto vicina al centro

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Un uomo che minacciava i passanti a Milano armato di coltello è stato investito da un altro che ha tentato così di fermarlo. L’episodio si è verificato intorno alle 19 di sabato 26 settembre all’incrocio tra piazza Cinque Giornate e corso di Porta Vittoria, vicino al centro della città e ha avuto come protagonisti un cittadino lettone di 41 anni (l’uomo armato di coltello) e un italiano di 29 (quello che lo ha investito). Entrambi sono stati denunciati a piede libero, rispettivamente per minacce aggravate e lesioni gravi. Il lettone è infatti stato ricoverato in ospedale con una prognosi di 40 giorni.

L'intervento della polizia

La polizia è intervenuta in seguito a diverse segnalazioni di un uomo armato di coltello pervenute alla centrale operativa della questura. Giunti sul posto con le volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di via Fatebenefratelli, gli agenti si sono trovati davanti un giovane che ha raccontato loro di aver subito delle minacce dal 41enne. Quindi hanno ricostruito l’avvenuto arrivando a identificare l’investitore e finendo per denunciare entrambi.

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