Milano, investe uomo armato di coltello. Denunciati entrambi

L'episodio è avvenuto sabato 26 settembre, intorno alle 19, all'incrocio tra piazza Cinque Giornate e corso di Porta Vittoria, in una zona molto vicina al centro
Un uomo che minacciava i passanti a Milano armato di coltello è stato investito da un altro che ha tentato così di fermarlo. L’episodio si è verificato intorno alle 19 di sabato 26 settembre all’incrocio tra piazza Cinque Giornate e corso di Porta Vittoria, vicino al centro della città e ha avuto come protagonisti un cittadino lettone di 41 anni (l’uomo armato di coltello) e un italiano di 29 (quello che lo ha investito). Entrambi sono stati denunciati a piede libero, rispettivamente per minacce aggravate e lesioni gravi. Il lettone è infatti stato ricoverato in ospedale con una prognosi di 40 giorni.
L'intervento della polizia
La polizia è intervenuta in seguito a diverse segnalazioni di un uomo armato di coltello pervenute alla centrale operativa della questura. Giunti sul posto con le volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di via Fatebenefratelli, gli agenti si sono trovati davanti un giovane che ha raccontato loro di aver subito delle minacce dal 41enne. Quindi hanno ricostruito l’avvenuto arrivando a identificare l’investitore e finendo per denunciare entrambi.