Milano, investe uomo armato di coltello. Denunciati entrambi

Un uomo che minacciava i passanti a Milano armato di coltello è stato investito da un altro che ha tentato così di fermarlo. L’episodio si è verificato intorno alle 19 di sabato 26 settembre all’incrocio tra piazza Cinque Giornate e corso di Porta Vittoria, vicino al centro della città e ha avuto come protagonisti un cittadino lettone di 41 anni (l’uomo armato di coltello) e un italiano di 29 (quello che lo ha investito). Entrambi sono stati denunciati a piede libero, rispettivamente per minacce aggravate e lesioni gravi. Il lettone è infatti stato ricoverato in ospedale con una prognosi di 40 giorni.