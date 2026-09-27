Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bologna, ubriaco alla guida travolge e uccide operaio in un cantiere sull'autostrada A14

Cronaca
©Getty

L'incidente mortale è avvenuto ieri sera attorno alle 22 sull'autostrada A14.  Il lavoratore, di origine moldava e residente nel Padovano, investito durante le fasi di allestimento. Trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Incidente mortale sul lavoro ieri sera intorno alle 22 sulla A14 a Bologna, al km 11 in direzione Sud: una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia e residente in provincia di Padova.

Il guidatore denunciato e indagato per omicidio stradale

L'uomo alla guida della vettura che lo ha investito, un italiano residente a Modena, aveva un tasso alcolico di oltre 2.0 g/l. È stato denunciato in stato di libertà e indagato per omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti 118 e Polizia stradale.

Cronaca: Ultime notizie

Terremoto, scossa davanti alla costa romagnola: avvertita a Rimini

Cronaca

Il sisma ha avuto una magnitudo di 3.2. Come confermato dal sindaco di Rimini, Jamil...

Omicidio Torino, chi sono i fermati Formichetti, De Oliveira e Butig

Cronaca

Il delitto di Fabio Colapietro si è consumato dopo un festino a base di crack, funghi...

Udine, meccanico usa auto della cliente e accumula 7mila euro di multe

Cronaca

Il tecnico dell'officina avrebbe utilizzato la vettura senza autorizzazione, accumulando sanzioni...

Milano, risarcimento da oltre 30 milioni per operai del consolato Usa

Cronaca

La somma è stata stanziata dalla società americana Caddell Construction, finita al centro di...

Incidente a Pescara, frontale auto-moto: 1 morto e 3 feriti

Cronaca

Le condizioni del centauro sono apparse subito gravissime. Inutili i soccorsi. Sulla dinamica...

Cronaca: i più letti