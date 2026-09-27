L'incidente mortale è avvenuto ieri sera attorno alle 22 sull'autostrada A14. Il lavoratore, di origine moldava e residente nel Padovano, investito durante le fasi di allestimento. Trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate

Incidente mortale sul lavoro ieri sera intorno alle 22 sulla A14 a Bologna, al km 11 in direzione Sud: una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia e residente in provincia di Padova.

Il guidatore denunciato e indagato per omicidio stradale

L'uomo alla guida della vettura che lo ha investito, un italiano residente a Modena, aveva un tasso alcolico di oltre 2.0 g/l. È stato denunciato in stato di libertà e indagato per omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti 118 e Polizia stradale.