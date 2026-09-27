L’impennata termica si farà sentire in modo particolare al Nord, al Centro e sulla Sardegna. Nelle ore centrali della giornata, città come Torino, Milano e Bologna vedranno la colonnina di mercurio salire fino a 26-27°C, con picchi di 28°C nei fondovalle alpini. Farà ancora più caldo nelle regioni centrali, dove Firenze e Roma toccheranno i 29°C. Il primato del caldo spetterà però alla Sardegna: nei settori occidentali dell'isola si registreranno massime eccezionali comprese tra i 30 e i 31°C. Anche il Sud sarà avvolto da questa bolla mite, sebbene in modo meno intenso rispetto al resto della Penisola.