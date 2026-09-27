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Milano, vandalizzato il ritratto di Franco Baresi a Casa Milan

Cronaca

Indignazione dopo che la fotografia, postata sui social dal consigliere comunale di Milano Alessandro Giungi, ha fatto rapidamente il giro del web 

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Il volto di Franco Baresi "cancellato" con lo spray: adesso appare così il ritratto dello storico capitano rossonero sotto la sede di Casa Milan, dove in piazza Gino Valle gli era stato dedicato un murales dopo la sua scomparsa, avvenuta lo scorso 31 luglio all’età di 66 anni. Un atto vandalico che ha indignato i tifosi, dopo che la fotografia, postata sui social dal consigliere comunale di Milano Alessandro Giungi, ha fatto rapidamente il giro del web diventando virale: "Vandalizzare un murales che ricorda Franco Baresi è un gesto così vile e miserrimo che mi fa provare una profonda pena per l’autore di una simile vergogna", ha scritto lo stesso Giungi a corredo della fotografia che testimoniava quanto accaduto.

L’opera è stata realizzata da "Lucas.streetart", come è conosciuto sui social l’artista autore del ritratto dello storico capitano rossonero, ora irrimediabilmente danneggiato dal gesto sconsiderato di uno sconosciuto.

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