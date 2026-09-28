Delitto Garlasco, nuova chiusura d'indagine per Sempio: cosa succede ora

La Procura di Pavia ha chiuso, per la seconda volta, le nuove indagini a carico del 38enne accusato del delitto di Chiara Poggi. I pm hanno depositato nuovi atti, tra cui alcune consulenze. Per la Procura il Dna trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata, non era della vittima, ma il dato non emerse mai durante i processi a suo carico. Legali Sempio: "Chiederemo copia atti". Legali Poggi: "Nessun elemento nuovo, Corte chiuda vicenda"

La Procura di Pavia ha chiuso, per la seconda volta, le nuove indagini a carico di Andrea Sempio , accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco . Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura delle indagini e alle consulenze difensive, i pm hanno depositato ora nuovi atti tra cui anche nuove consulenze. E hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta. In particolare, i consulenti tecnici della Procura di Pavia "hanno depositato una nota sulle dimensioni di una scarpa modello Frau taglia 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio", come scrive il procuratore Fabio Napoleone in un lungo comunicato, in cui riassume tutti gli esiti degli accertamenti integrativi e fa riferimento anche all'ormai nota impronta di una scarpa con suola a pallini trovata sulla scena del crimine. Per l’omicidio era stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all’epoca fidanzato di Chiara Poggi: a giugno Stasi ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Sulla consulenza affidata dai pm allo psichiatra Roberto Catanesi, di natura psichiatrica e personologica su Sempio, nel comunicato il procuratore Napoleone ha precisato che l'esperto ha spiegato che è necessario fare "un esame clinico diretto sulla persona dell'indagato". Ma, dato che Andrea Sempio si è rifiutato di sottoporsi al colloquio, "il consulente ha affermato di non avere elementi sufficienti a formulare risposte ai quesiti". Gli accertamenti della Procura di Pavia "sulla capacità di Andrea Sempio, pertanto, sono, allo stato, sospesi".

Ma nel suo comunicato, il procuratore Napoleone spiega anche che la Procura di Pavia ha svolto diversi accertamenti. In particolare risulta che due test di controllo sul "materiale altamente cellulato" trovato sui pedali nella bicicletta Umberto Dei di Alberto Stasi, nel 2007, erano risultati negativi. Ma di quegli esiti non c'è mai stata traccia negli atti dell’indagine, né gli inquirenti ne hanno mai parlato durante i processi contro l’ex fidanzato di Chiara Poggi. La novità è emersa dai "dati grezzi" di documenti recuperati proprio al Ris Parma dalla procura di Pavia. L’analisi di quel materiale - che è stata compiuta sia dai consulenti genetici dei legali di Stasi, sia in modo autonomo da quelli della Procura - ha portato agli stessi risultati. In sostanza, il profilo genetico determinato il 19 settembre 2007 "ricavato dai pedali della bicicletta" e attribuito all'epoca dai consulenti dei pm a Chiara Poggi "era risultato totalmente negativo il giorno successivo", ma di queste "due corse elettroforetiche" non si "è rivenuta traccia in alcun atto del procedimento/processo celebratosi a carico di Alberto Stasi". Nei giorni scorsi i pm di Pavia avevano interrogato alcuni membri del Ris che si occuparono delle analisi. E venerdì scorso è stato sentito per oltre un'ora anche l'ex generale del Ris Luciano Garofano.

Tra gli approfondimenti disposti dai pm c'è poi quello affidato ai consulenti Cristina Cattaneo e all'anatomopatologo Biagio Eugenio Leone, per approfondire ulteriormente la dinamica e le tempistiche dell'aggressione contro la vittima. Ed è emerso che Chiara Poggi si è difesa e che i colpi letali potrebbero essere stati inferti in un tempo dilatato. La morte potrebbe dunque essere arrivata anche molto dopo l'inizio dell'aggressione. Il quadro rafforza l'ipotesi che almeno una parte delle lesioni alla testa e al volto "sia stata prodotta nell'ambito di una colluttazione o, comunque, di un'azione aggressiva protrattasi nel tempo, durante la quale la vittima avrebbe posto in essere atti di difesa quantomeno passiva". E sull'intervallo di sopravvivenza della ragazza, i risultati ottenuti "depongono concretamente per una produzione delle lesioni non immediatamente antecedente alla morte, ma anteriore al decesso con un intervallo orientativamente compreso come minimo fra 15 e 30 minuti, senza che possa escludersi una sopravvivenza complessiva più prolungata fino ai 60 minuti".

Legali Sempio: "Non ci sono nuove prove, chiederemo copia atti"

L'avvocato Liborio Cataliotti, che con Angela Taccia assiste Andrea Sempio, dopo la chiusura delle indagini, ha spiegato: "L'imputazione non è cambiata rispetto a quella precedente" di maggio. "Non ci sono nuovi elementi di prova ma non è escluso che emergano. Abbiamo il diritto di chiedere la copia degli atti, cosa che faremo sicuramente".

Legali Poggi: "Nessun elemento nuovo, Corte chiuda la vicenda"

"A questo punto, ci auguriamo che la vicenda possa essere sottoposta quanto prima alla competente Corte di Appello, la quale potrà rilevare l'assenza di qualsiasi elemento di novità, ponendo auspicabilmente fine all'impropria ricerca di un colpevole alternativo", hanno invece scritto gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia Poggi. I dati, aggiungono, "apparentemente evocati in relazione alle prove che furono acquisite in contraddittorio nei confronti di Alberto Stasi non fanno che riproporre dei temi di prova già noti".