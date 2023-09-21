Giulio Regeni, cinque anni fa il rapimento: la storia del caso

Il ricercatore friulano, nato il 15 gennaio 1988, scomparve al Cairo il 25 gennaio 2016. Il suo corpo venne trovato martoriato per strada nove giorni dopo. Da allora i genitori non hanno mai smesso di cercare la verità. A dieci anni dall'omicidio, nelle sale italiane è arrivato un documentario sulla sua storia. E nel settembre 2026 la Corte d'Assise di Roma ha condannato tre 007 egiziani per il suo rapimento Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo oltre dieci anni, sono arrivate le prime verità giudiziarie sul caso della morte di Giulio Regeni (CHI ERA) in Egitto nel 2016: la Corte d'Assise di Roma ha infatti condannato tre 007 egiziani, accusati nel processo per la morte del ricercatore al Cairo. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. I tre condannati sono il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif - per il quale la procura aveva chiesto l'ergastolo - e i colonnelli Uhsam Helmi e Athar Kamel Mohamed, a cui il Tribunale ha inflitto una condanna a dieci anni. I tre, comunque, sono stati condannati solo per il sequestro: i giudici hanno infatti fatto cadere l'accusa di omicidio. Il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è invece stato invece assolto. Un risultato che è arrivato, come detto, dopo oltre dieci anni e al termine di un lungo e complesso percorso.

La scomparsa e la morte Il 25 gennaio del 2016 il giovane ricercatore di Fiumicello esce di casa, al Cairo, per andare in piazza Tahrir. Ma non ci arriverà mai perché scompare a una fermata della metropolitana, non lontana dal centro. Il suo corpo, seminudo e con segni evidenti di tortura, viene ritrovato il 3 febbraio lungo la superstrada che collega il Cairo con Giza. Del suo corpo, riportato in Italia pochi giorni dopo, sua mamma Paola dirà: "Su quel viso ho visto tutto il male del mondo e ho detto: perché si è riversato su di lui?". L’inchiesta parte subito. I depistaggi La Procura del Cairo e quella di Roma avviano inchieste parallele e gli inquirenti si incontrano fin da maggio 2016. Ma dalla città egiziana iniziano ad arrivare i primi depistaggi. Dall’incidente all’omicidio passionale, fino allo spaccio di droga: sono gli inverosimili moventi che il Cairo prova ad affibbiare al caso del ricercatore torturato. Fino ad arrivare all’uccisione di cinque presunti sospettati dell’omicidio, il 24 marzo 2016. A casa di uno dei cinque, morti in un conflitto a fuoco con la polizia, viene ritrovato il passaporto di Giulio, ma le indagini successive verificheranno che a portare lì il documento è stato un agente della National security, i servizi segreti civili egiziani. leggi anche Regeni: documenti e oggetti del ricercatore agli inquirenti italiani

La pista dei servizi segreti Ed è proprio su di loro che si concentrano le indagini di piazzale Clodio: secondo i pm italiani, Regeni, che si trovava in Egitto per svolgere un dottorato sui sindacati di base egiziani per conto dell’Università di Cambridge, viene torturato e ucciso perché ritenuto una spia. Si appurerà in seguito che a venderlo ai servizi segreti civili è stato il capo degli ambulanti, Muhammad Abdallah, con cui il ricercatore era venuto in contatto per i suoi studi. Un anno dopo la scomparsa di Giulio, compare un video in cui il giovane ricercatore incontra Abdallah e quest’ultimo cerca di incastrarlo con una richiesta di denaro. Le reticenze del Cairo Nel proseguire le indagini, la Procura del Cairo continua a mostrarsi reticente nell’aiutare l’Italia. Tra le altre cose, agli investigatori italiani viene concesso di interrogare alcuni testimoni solo per pochi minuti, dopo che gli stessi erano già stati interrogati per ore dalla polizia egiziana. Inoltre si scopre che le riprese video delle telecamere installate nella stazione della metro dove Giulio è scomparso sono state cancellate e quindi non più reperibili. Solamente mesi dopo l’inizio delle indagini i Pm egiziani ammetteranno per la prima volta che il ricercatore era stato effettivamente controllato e indagato dalla polizia. Controlli che però non avevano fatto emergere alcuna prova contro il giovane. Approfondimento Procura egiziana: caso Regeni usato per nuocere ai rapporti Cairo-Roma

La svolta nelle indagini Nel dicembre 2018 arriva la svolta delle indagini italiane. La Procura di Roma iscrive nel registro degli indagati il nome di cinque militari egiziani ritenuti responsabili del sequestro di Regeni. Nei loro confronti il procuratore capo Giuseppe Pignatone e il sostituto Sergio Colaiocco contestano il reato di concorso in sequestro di persona. Un reato commesso, secondo gli inquirenti, in concorso con altri soggetti che restano però ignoti, e che era emerso in un’informativa degli agenti del Ros e dello Sco un anno prima. Ma oltre questo risultato i pm non possono andare: spetta infatti alla diplomazia e alla politica chiedere alla procura del Cairo di perseguire in patria gli assassini di Giulio. A maggio 2019 un supertestimone che, secondo quanto scrivono ilCorriere della Sera e la Repubblica, ascoltò una conversazione proprio tra uno degli agenti responsabili del rapimento e un altro poliziotto africano, rivela che Regeni fu ucciso dai servizi di sicurezza egiziani perché creduto una spia inglese. Sempre a maggio, l'allora ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi annuncia di sostenere formalmente la rogatoria della Procura di Roma sul caso. I rapporti diplomatici Il braccio di ferro tra Italia ed Egitto non è solo giudiziario, ma anche diplomatico. La prima decisione in merito risale all’8 aprile del 2016 quando Roma richiama il proprio ambasciatore al Cairo, lamentando la scarsa collaborazione egiziana nelle indagini. Una decisione che viene poi revocata il 15 agosto del 2017, quando l’Italia nomina un nuovo ambasciatore e i rapporti diplomatici riprendono tra le polemiche dei genitori di Giulio e dei loro sostenitori. Rapporti che sono continuati e persistono, nonostante gli appelli di chi chiede “verità per Giulio”. Il 26 gennaio 2019, l'allora presidente della Camera Roberto Fico accusa il presidente egiziano Al-Sisi di "aver mentito" sull'omicidio. Fico ricorda il suo incontro col presidente egiziano nel settembre 2018 e la promessa che gli fece: "Rimuoverò ogni ostacolo". "Non è accaduto nulla. Quindi quelle di Al Sisi sono state parole false", attacca. Ad aprile 2019 l'allora premier Giuseppe Conte, dopo aver incontrato Al Sisi, afferma che sul caso Regeni "c'è insoddisfazione perché a distanza di tempo non c'è ancora nessun concreto passo avanti che ci lasci intravedere un accertamento dei fatti plausibile". Approfondimento Regeni, i genitori denunciano il governo per vendita armi all'Egitto

La battaglia dei genitori Paola Deffendi e Claudio Regeni in questi anni non hanno mai smesso di chiedere verità e giustizia per l'omicidio del figlio. Nel maggio 2018 Paola ha iniziato uno sciopero della fame contro il fermo disposto dalle autorità egiziane nei confronti di Amal Fathy, moglie di Mohamed Lotfy, direttore esecutivo della Ong "Commissione egiziana per i diritti e le libertà (Ecrf)" che sta assistendo la famiglia Regeni sul territorio. "Trovino i responsabili e ci ridiano i vestiti che nostro figlio aveva quando è stato ritrovato ucciso", è l'appello lanciato da entrambi in tv nel febbraio 2019. Ad aprile si rivolgono al premier Conte: "Le chiediamo di essere determinato e incisivo con il presidente egiziano, di andare oltre ai consueti proclami e promesse". Nel maggio 2019 inviano una lettera direttamente ad Al Sisi: “Non possiamo più accontentarci delle sue condoglianze né delle sue promesse mancate”, scrivono. Il 7 ottobre 2019 si è tenuto l'incontro alla Farnesina con Luigi Di Maio, arrivato come risposta all'appello lanciato dai genitori di Regeni al nuovo ministro degli Esteri, dopo la nascita del governo Conte bis. Secondo Di Maio, per l'Italia è arrivato il momento di cambiare passo e atteggiamento perché lo stallo con l'Egitto sull'omicidio di Giulio Regeni non è più tollerabile. "È stato un incontro molto importante. Speriamo in un cambio di passo anche nei confronti della controparte egiziana", sono le parole del padre di Giulio. La lettera della procura del Cairo: "Torniamo a cooperare" Il 22 ottobre 2019, a quasi un anno dagli ultimi contatti, la procura egiziana ha inviato una lettera alla procura della Repubblica di Roma esprimendo la volontà di voler "fare progressi nel campo della cooperazione giudiziaria" tra Roma e Il Cairo nelle indagini. Nella lettera, il procuratore generale egiziano Hamada al Sawi invita formalmente il procuratore capo di Roma ad un incontro al Cairo. Obiettivo "confermare la volontà di fare progressi nel campo della cooperazione giudiziaria tra i due Paesi nelle indagini sul caso Regeni". Durante la conferenza di fine anno il premier Giuseppe Conte ha spiegato: "Da Al Sisi ho avuto la massima garanzia che con il nuovo procuratore si metterà di nuovo in moto la cooperazione che si era interrotta". Approfondimento Regeni, il 29 aprile l'udienza preliminare per i quattro 007 egiziani

Parte la Commissione parlamentare d'inchiesta Un mese e mezzo dopo, il 3 dicembre 2019, entra a regime la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, approvata dalla Camera dei deputati il 30 aprile precedente, con l'elezione a presidente del deputato di Liberi e uguali Erasmo Palazzotto. La Commissione deve verificare "fatti, atti, condotte omissive che abbiano costituito ostacolo, ritardo o difficoltà all'accertamento giurisdizionale" sul rapimento e la violenta uccisione di Giulio Regeni. L'atto d'accusa dei pm di Roma: "Torturato per giorni, finito nella rete degli apparati egiziani" Durante un'audizione della Commissione, il 17 dicembre 2019, arriva un duro atto d'accusa della Procura di Roma. Il sostituto procuratore di Roma, Sergio Colaiocco, e il procuratore facente funzioni, Michele Prestipino, parlando di "almeno 4 depistaggi delle autorità egiziane sulla morte di Giulio Regeni". Il ricercatore - hanno detto i due pm in audizione - è stato torturato per giorni, ucciso con calci e pugni, colpi di bastone e mazze. Ed è morto presumibilmente il primo febbraio 2016, per la rottura dell'osso del collo. Regeni è finito nella rete degli apparati egiziani, con la complicità di chi lo conosceva: il suo coinquilino avvocato, il sindacalista degli ambulanti e Noura Whaby, la sua amica che lo aiutava nelle traduzioni. I genitori di Giulio Regeni hanno apprezzato le parole dei due procuratori: "In questi anni abbiamo dovuto lottare contro violenze, depistaggi, omertà, prese in giro e tradimenti. Siamo grati ai nostri procuratori e alle squadre investigative per il lavoro instancabile". "Almeno quattro depistaggi" L'attività di indagine - svolta da Sco e Ros - ha fatto emergere almeno quattro azioni di depistaggio, partite subito dopo i fatti con il tentativo, attraverso l'autopsia, di far passare come causa del decesso le conseguenze di un incidente stradale. E poi il collegamento del decesso di Regeni "a un movente sessuale: Regeni viene fatto ritrovare nudo", ha spiegato il pm Colaiocco. Il terzo tentativo è il racconto di un ingegnere, che poi ammetterà di aver ricevuto istruzioni da un ufficiale della Sicurezza nazionale, di aver visto Regeni litigare con una persona straniera non lontano dal consolato italiano. Gli accertamenti della Procura hanno dimostrato che in quel momento Giulio era a casa a vedere un film. Il quarto tentativo è legato all'uccisione di cinque soggetti appartenenti ad una banda criminale morti nel corso di uno scontro a fuoco. Per gli inquirenti egiziani erano stati loro gli autori dell'omicidio. leggi anche Caso Regeni, i pm: “007 egiziani hanno ammesso di aver seguito Giulio”

Il caso arriva alla Ue A gennaio 2021, il caso viene discusso nel Consiglio degli Esteri Ue, a parlarne in videoconferenza è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Intanto sul fronte delle indagini, la Procura di Roma ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per il generale egiziano Tariq Sabir e per altri tre membri dei servizi segreti del regime del Cairo, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. L'obiettivo dei magistrati capitolini è portare a processo i quattro 007 che prelevarono Giulio nel gennaio del 2016, lo trasferirono in una villetta al Cairo dove per giorni venne torturato brutalmente e poi ucciso. Un processo che l'Egitto ritiene immotivato e basato su "conclusioni illogiche". Il 25 maggio 2021 i quattro vengono rinviati a giudizio ma risultano irreperibili. Tra i reati contestati ci sono il sequestro di persona pluriaggravato, il concorso in lesioni personali gravissime e l'omicidio. Non c’è il reato di tortura, perché è stato introdotto nel codice penale italiano solo nel 2017. leggi anche Giulio Regeni, 5 anni fa il rapimento. Mattarella: Egitto dia riposta

I quattro 007 egiziani rinviati a giudizio ma irreperibili A ottobre 2021 c’è la prima udienza per i quattro 007 egiziani, ma il processo viene subito sospeso per l’assenza degli imputati in aula: viene dichiarato nullo il decreto di rinvio a giudizio e gli atti tornano al Gup. Il Gup di Roma dispone nuove ricerche, ma l’Egitto non collabora. L’11 aprile 2022 il Gup sospende il processo a carico dei quattro 007 egiziani perché non è stato possibile notificare loro gli atti e la Procura di Roma impugna la decisione davanti alla Cassazione. La Corte, a luglio, dichiara il ricorso inammissibile e confermo lo stop. "Riteniamo questa decisione una ferita di giustizia per tutti gli italiani", dicono i genitori di Regeni. Il procedimento, che resta sospeso, è stato aggiornato al 13 febbraio 2023. vedi anche Caso Regeni, la Cassazione blocca il processo. La rabbia dei genitori

Spiragli sulla collaborazione dell’Egitto I genitori di Regeni tornano a parlare il 23 gennaio 2023, a due giorni dal settimo anniversario della scomparsa del figlio. “Non abbiamo aspettative, noi pretendiamo, verità e giustizia, come azioni concrete. Basta, per favore, basta finte promesse. Pensiamo sia oltraggioso questo mantra sulla 'collaborazione egiziana' che invece è totalmente inesistente”, dicono in un'intervista concessa al quotidiano La Repubblica Claudio Regeni e Paola Deffendi. Il giorno dopo si apre l’ennesimo spiraglio su una collaborazione dell’Egitto. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo un incontro con il presidente egiziano, dice che al-Sisi ha garantito che il suo Paese "farà di tutto per eliminare gli ostacoli che ci sono e che rendono difficile il dialogo con l'Italia". Ma avverte: "Io ho ascoltato e vedremo se alle parole seguiranno i fatti". "Penso che avremo verità sul caso Regeni, penso ci sia la volontà da parte dell'Egitto di cooperare al 100% con l'Italia, perché c'è la necessità delle due nazioni di parlarsi e cooperare anche per la sicurezza e gli equilibri del Nord Africa. Hanno tutti interesse e volontà nel darci risposte chiare e serie nel tempo più veloce possibile", spiega anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Lo Stato deve chiedere tutta la verità e pretendere giustizia per Regeni e contemporaneamente deve tenere rapporti con altri Paesi". Approfondimento I genitori di Regeni: “La collaborazione dell’Egitto è inesistente"

Il diiritto alla difesa degli 007 egiziani ferma il processo A ottobre 2025 la prima corte d'Assise di Roma, accogliendo una richiesta sollevata dalle difese degli imputati egiziani, i quattro 007, ha accolto una questione di costituzionalità nell'ambito del processo Regeni inviando gli atti alla Consulta. Il nodo da sciogliere è quello del diritto di difesa legato ai costi per le consulenze tecniche che i legali degli imputati, tutti nominati d'ufficio, sono chiamati ad affrontare. Il dibattimento sulla morte del ricercatore è quindi ancora sospeso in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale. Uno stop che potrebbe durare altri mesi. I giudici hanno ritenuto, in sostanza, la questione posta dai difensori 'non manifestatamente infondata' e 'rilevante' al fine della definizione del giudizio e hanno sciolto la riserva dopo che nell'ultima udienza del processo i quattro penalisti avevano chiesto di inviare gli atti alla Consulta per affrontare il tema del diritto di difesa sulle consulenze di parte. In particolare i difensori dei quattro imputati egiziani chiedono di estendere il gratuito patrocinio anche agli imputati assenti "per permettere di accedere a un contradditorio effettivo".

Un documentario al cinema a 10 anni dalla scomparsa Intanto, a dieci anni dalla morte del ricercatore friulano, arriva nelle sale cinematografiche il 2, 3 e 4 febbraio "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo", diretto da Simone Manetti e distribuito da Fandango. L'anteprima nazionale è in programma il 25 gennaio a Fiumicello Villa Vicentina (Udine), a 10 anni esatti dalla scomparsa. Scritto con Emanuele Cava e Matteo Billi, il film è prodotto da Agnese Ricchi e Mario Mazzarotto per Ganesh Produzioni e da Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango, e si propone come un contributo alla ricostruzione della verità dei fatti legati alla drammatica vicenda del giovane ricercatore. Il documentario ricostruisce, con il contributo della famiglia Regeni e dell'avvocata Alessandra Ballerini, le tappe del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore. La narrazione si sviluppa attraverso il processo e le deposizioni dei testimoni a giudizio, dando voce ai protagonisti della vicenda e facendo emergere responsabilità, omissioni e verità negate. "Confidiamo - ha affermato la famiglia Regeni - che la diffusione di questo documentario possa fare conoscere la nostra lunga battaglia per ottenere verità e giustizia e possa fare comprendere tutto il male che abbiamo dovuto affrontare e gli ideali che ci hanno animati. Ci auguriamo che la consapevolezza di 'tutto il male del mondo' che si è abbattuto su Giulio e su di noi, possa renderne più difficile la sua reiterazione, che pure sappiamo compiersi, spesso nell'impunità, ai danni dei molti Giuli e Giulie del mondo". Leggi anche Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, il film torna al cinema