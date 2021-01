Regeni, il 29 aprile l'udienza preliminare per i quattro 007 egiziani

Il 20 gennaio la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Nei loro confronti le accuse vanno dal sequestro di persona pluriaggravato al concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate