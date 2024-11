Natale 2024, Bulgari addobba tutta Roma

Tra gli appuntamenti più attesi dell'inverno capitolino c’è sicuramente l’accensione delle luminarie di via del Corso, che quest’anno saranno opera di Bulgari, col prestigioso marchio di alta moda che ha già iniziato i preparativi. Oltre a illuminare una delle vie più importanti di Roma e il Tridente, Bulgari si occuperà anche di allestire l’albero di Natale di Piazza di Spagna, situato davanti alla scalinata di Trinità dei Monti. L’albero di Natale di Bulgari sarà alto 13 metri e peserà circa 4 tonnellate. Non si tratterà di un albero vero, ma di una riproduzione futuristica e moderna, totalmente illuminata con migliaia di luci. Oltre al tradizionale abete addobbato in cima alla scalinata, l'accordo con il brand nato a Roma nel 1884 prevede anche l'installazione delle luminarie lungo tutta via Condotti e altri 20 alberi per illuminare le piazze nelle periferie della Capitale.