Roma, 13enne ferito da un colpo di pistola: cosa sappiamo

Gli inquirenti sono al lavoro per tentare di ricostruire la vicenda. Il ragazzino è rimasto ferito alla testa da un colpo di arma da fuoco regolarmente detenuta dal fratello. La vicenda si è consumata nella tarda serata di sabato scorso, quando il ragazzino è stato condotto in ambulanza, in gravissime condizioni, presso l'ospedale San Camillo di Roma

Resta ancora in pericolo di vita un 13enne romano rimasto ferito alla testa da un colpo di arma da fuoco. La vicenda, i cui contorni sono ancora tutti da chiarire, si è consumata nella tarda serata di sabato scorso, quando il ragazzino è stato condotto in ambulanza, in gravissime condizioni, presso l'ospedale San Camillo di Roma. Gli inquirenti della Squadra mobile e del commissariato San Paolo sono al lavoro per tentare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Al momento si sa che l'incidente è avvenuto all'interno della abitazione dove vive il 13enne. Quando l'arma ha fatto fuoco in casa era presente il padre ma, stando alle prime ipotesi, l'uomo si trovava in un'altra stanza e sarebbe intervenuto solo dopo avere sentito il rumore dello sparo. La pista più accreditata, dunque, è che si sia trattato di un tragico incidente. Il colpo, così facendo, sarebbe partito in modo del tutto accidentale mentre il minorenne stava armeggiando la pistola, appartenente al fratello del ragazzino e regolarmente detenuta per uso sportivo.