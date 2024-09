Fontana di Trevi, Gualtieri: "Visite su prenotazione a numero chiuso"

L'ipotesi per regolare i flussi turistici a Fontana di Trevi

Non è la prima volta che si pensa a un modo per regolare l’accesso dei turisti alla Fontana. L’idea è stata lanciata nell’estate 2023 dall’assessore al Turismo Alessandro Onorato, che ha poi proposto un accesso contingentato con un sistema di prenotazione, gratuita per i romani e al prezzo simbolico di un euro per i turisti.

Per il sindaco Gualtieri il problema è che “c’è un accumulo di persone che rende difficile una adeguata fruizione del monumento ed è spesso fonte di degrado”. Sarà necessario “studiare la soluzione tecnica migliore per gestire i flussi di turisti a supporto della Fontana di Trevi che va tutelata, ma anche della qualità della sua fruizione. Con l'assessore Onorato ne abbiamo parlato e abbiamo deciso di esplorare queste soluzioni tecniche su cui stiamo lavorando".