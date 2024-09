Abbassamento livello acque laghi in Italia, da Nemi parte soluzione

Nemi e il suo lago in prima linea per combattere l'abbassamento del livello delle acque dei laghi in Italia. Dopo gli interventi di questa estate del Sindaco Bertucci su Sky Tg24 prende il via il tavolo tecnico tra Aubac, Acea, Regione Lazio, Anbi e Comune di Nemi, tra le massime autorità Nazionali e Regionali che hanno competenza e giurisdizione in tema di acque

Questa iniziativa segue un periodo di monitoraggio e di studi stanno cercando di identificare non solo le cause ambientali che possono essere legate all'emergenza climatica, ma anche altri fattori impattanti.

Il lago vulcanico di Nemi, vicino Roma

Il Lago di Nemi gioca un ruolo cruciale nell'ecosistema locale e nel patrimonio culturale e storico della Regione Lazio. La preoccupazione per il suo progressivo abbassamento ha spinto l'amministrazione comunale già da questa eatate ad intraprendere azioni concrete. Il Tavolo Tecnico sarà presieduto dal Prof. ing. Marco Casini, Segretario Generale della Regione Lazio, e vedrà la partecipazione di esperti idrologici, ambientalisti, e rappresentanti istituzionali. Tra gli attori figurano l'Assessore Giancarlo Righini, l'Assessore Manuela Rinaldi, il Direttore Generale dell'ANBI, Dott. Massimo Gargano, e Direttore Generale Marco Salis di ACEA ATO 2 SPA.