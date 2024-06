Nemi, ecco il nuovo centro canoa comunale: un'oasi nel verde

Lifestyle

Passeggiata alla Grotta della Madonna Se cercate una passeggiata molto facile, eccola. Ci vuole circa un’ora e mezza per arrivare alla grotta della Madonna. Si tratta di una grotta scavata nella roccia, costruita come voto di ringraziamento dai paesani per uno scampato pericolo. In un inverno durante il trasporto del legname dai boschi con la slitta “lioda”, sul ponte questa si rovesciò e si fermò miracolosamente sul precipizio.

La lunga via delle Dolomiti Una delle piste ciclabili più conosciuta d’Europa è la Lunga via delle Dolomiti. Quasi totalmente asfaltata, la Lunga Via delle Dolomiti attraversa tutti i centri abitati del Cadore da San Vito a Calalzo, per un totale di circa 25 km, lontano dal traffico e in leggera discesa, e offre scorci panoramici sulle cime più belle. Per chi lo desidera c’è un servizio di autobus per il ritorno.