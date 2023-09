Bambini in viaggio, 6 laghi e passeggiate delle Dolomiti

3/6

La lunga via delle Dolomiti Una delle piste ciclabili più conosciuta d’Europa è la Lunga via delle Dolomiti. Quasi totalmente asfaltata, la Lunga Via delle Dolomiti attraversa tutti i centri abitati del Cadore da San Vito a Calalzo, per un totale di circa 25 km, lontano dal traffico e in leggera discesa, e offre scorci panoramici sulle cime più belle. Per chi lo desidera c’è un servizio di autobus per il ritorno.