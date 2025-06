Guerra Gaza, Hamas: "Pronti per un nuovo round di negoziati". LIVE

Il capo negoziatore di Hamas ha affermato che il movimento e' pronto per un nuovo round di negoziati in vista del raggiungimento di un cessate il fuoco permanente con Israele nella striscia di Gaza. "Riaffermiamo che siamo pronti per un nuovo, serio round di negoziati mirati a raggiungere un accordo permanente di cessate il fuoco", ha detto il negoziatore di Hamas, Khalil al-Hayya, in un discorso televisivo che segna l'inizio delle festività musulmane di Eid al-Adha.

