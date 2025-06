Israele conferma: "Armiamo milizia palestinese contro Hamas". LIVE

La Francia ha una posizione "chiara", che è quella di non vendere armi a Israele. A ribadirlo è il ministro delle Forze Armate Sébastien Lecornu, dopo che i portuali del porto di Marsiglia si sono rifiutati di caricare un container pieno di componenti militari su una nave diretta a Haifa. "La posizione della Francia non potrebbe essere più chiara. Non si vendono armi a Israele. E per una buona ragione, Israele è uno dei principali concorrenti delle industrie francesi", ha dichiarato Lecornu al canale televisivo all news Lci. A Israele vengono venduti solo “componenti” destinati all'“Iron Dome”, uno dei sistemi di difesa israeliani che protegge il Paese dagli attacchi di missili, razzi e droni, o “elementi da riesportare”. In quest'ultimo caso, "alcune cose vanno in Israele, sono oggetto di interventi industriali e spesso vengono riesportate. A volte anche in Francia. E tutto questo è soggetto a controllo", ha assicurato il ministro.

Mercoledì e giovedì, i lavoratori portuali di Marsiglia-Fos si sono rifiutati di caricare su una nave diretta ad Haifa, in Israele, dei container con parti di mitragliatrici prodotte dalla società marsigliese Eurolinks, per non “partecipare al genocidio in corso orchestrato dal governo israeliano”.