Proteste in Iran, bagno di sangue. Trump valuta l'attacco, Teheran minaccia Israele. LIVE
Sarebbero circa 545 accertati e altri 580 da accertare i morti durante la repressione delle manifestazioni in Iran, secondo l'ong americana Hrana, e quasi 10.700 invece gli arresti. Video mostrano decine di cadaveri ammassati in strada. L'esercito Usa valuta "opzioni molto concrete" d'intervento, afferma Trump. Teheran avverte che reagirà a qualsiasi attacco colpendo Israele e le basi Usa nella regione
Iran, Trump valuta ogni possibile risposta alla represssione in atto del governo di Teheran. VIDEO
Ong: "544 morti in Iran, indagini su altri 579 decessi segnalati"
La ong statunitense Human Rights Activists News Agency (Hrana) nel suo ultimo comunicato di questa sera ha dichiarato che il bilancio delle vittime in Iran ha raggiunto quota 544, ma ha anche affermato di aver ricevuto altre 579 segnalazioni di decessi, ancora in fase di indagine. Delle vittime segnalate finora, 483 erano manifestanti, mentre 47 erano membri dell'esercito o delle forze dell'ordine iraniane. In totale sono stati uccisi anche otto ragazzini. Il numero di persone arrestate finora è ora di 10.681.
Trump: 'Iran ha chiesto di negoziare, incontro in preparazione'
Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che i leader iraniani hanno chiesto di "negoziare" dopo le sue minacce di un'azione militare, mentre la Repubblica Islamica è alle prese con massicce proteste antigovernative. "La leadership iraniana ha chiamato" sabato, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, aggiungendo che "si sta organizzando un incontro: vogliono negoziare". Il presidente ha tuttavia avvertito che gli Usa potrebbero "dover agire prima di un incontro".
Trump: 'esercito valuta opzioni molto forti'
L'esercito americano sta valutando "opzioni molto forti" per un intervento in Iran, dove nelle ultime ore si è intensificata la repressione violenta contro i manifestanti. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, confermando le indiscrezioni secondo cui al presidente sono state presentate diverse opzioni di piani di intervento. "Esaminiamo la questione molto seriamente - ha affermato -Stiamo valutando alcune opzioni molto concreto. Prenderemo una decisione".