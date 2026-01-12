Offerte Sky
Iran, vandalizzata e incendiata moschea Abuzar a Teheran

Mondo

Un video di sorveglianza mostra atti di vandalismo all’interno della moschea Abuzar di Teheran, avvenuti il giorno prima dell’incendio segnalato dai media. Nelle immagini si vedono persone distruggere arredi e telecamere di sicurezza. L’episodio si inserisce nel contesto delle proteste in corso nel Paese, che secondo gruppi per i diritti umani hanno causato centinaia di vittime e migliaia di arresti. Le tensioni restano alte, mentre crescono anche le minacce di un possibile intervento esterno.

