Iran, vandalizzata e incendiata moschea Abuzar a Teheran

Un video di sorveglianza mostra atti di vandalismo all’interno della moschea Abuzar di Teheran, avvenuti il giorno prima dell’incendio segnalato dai media. Nelle immagini si vedono persone distruggere arredi e telecamere di sicurezza. L’episodio si inserisce nel contesto delle proteste in corso nel Paese, che secondo gruppi per i diritti umani hanno causato centinaia di vittime e migliaia di arresti. Le tensioni restano alte, mentre crescono anche le minacce di un possibile intervento esterno.