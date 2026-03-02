Offerte Sky
Attacco all'Iran, gli Stati Uniti diffondono video del raid

Mondo

Gli Stati Uniti hanno diffuso un video che mostra i raid in corso in Iran. Nel filmato si vede equipaggiamento militare a terra colpito dall’attacco americano, in una località non identificata. Nel post su X che accompagna il video, il Comando Centrale americano scrive che “l’Iran continua a lanciare missili balistici, prendendo di mira indiscriminatamente località militari e civili in tutta la regione. Le forze statunitensi sono impegnate a eliminare questa minaccia. Come ha detto il Presidente, la nostra determinazione non è mai stata così forte”.

