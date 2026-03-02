Addio a Jesse Jackson, la salma torna in Carolina del Sud

La salma del reverendo Jesse Jackson, storico attivista per i diritti civili e due volte candidato alla presidenza statunitense, è tornata in Carolina del Sud, il suo stato natale. La bara è arrivata al Campidoglio, nella città di Columbia, su un affusto di cannone trainato da cavalli. Il feretro sarà poi trasferito a Chicago per il funerale nella sede del Rainbow PUSH, l'organizzazione fondata dallo stesso Jackson.