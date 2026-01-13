Dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che avrebbe imposto dazi del 25% nei confronti di qualsiasi paese che faccia affari con l'Iran (con un chiaro riferimento a Pechino), la Cina ha dichiarato di opporsi a "tutte le sanzioni unilaterali illegali e alla giurisdizione remota". Reuters riferisce che secondo una dichiarazione dell'ambasciata cinese a Washington, "la posizione di Pechino contro l'imposizione indiscriminata di dazi e' coerente e chiara. Le guerre tariffarie commerciali non hanno vincitori, e coercizione e pressione non possono risolvere i problemi". "La Cina - sottolinea l'ambasciata - prenderà tutte le misure necessarie per proteggere i suoi legittimi diritti e interessi".