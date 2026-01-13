Iran, Trump non esclude raid. Dagli Usa dazi al 25% per chi commercia con Teheran. LIVE
Donald Trump "ha dimostrato di non avere paura di utilizzare le opzioni militari, nessuno lo sa meglio dell'Iran" ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Il regime attiva un canale diplomatico con Witkoff per tentare di disinnescare la minaccia di un intervento militare Usa. Il presidente degli Stati Uniti intanto ha annunciato un dazio del 25% su qualsiasi paese che commerci con Teheran
Costa (Consiglio europeo): "Regime fermi repressione, Ue con chi chiede diritti"
Il regime iraniano "deve fermare la repressione violenta del proprio popolo". Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. "Stiamo con i coraggiosi iraniani che chiedono diritti fondamentali, dignita' e liberta'", ha aggiunto Costa.
Cina replica a Trump: "Con guerre tariffarie no vincitori"
Dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che avrebbe imposto dazi del 25% nei confronti di qualsiasi paese che faccia affari con l'Iran (con un chiaro riferimento a Pechino), la Cina ha dichiarato di opporsi a "tutte le sanzioni unilaterali illegali e alla giurisdizione remota". Reuters riferisce che secondo una dichiarazione dell'ambasciata cinese a Washington, "la posizione di Pechino contro l'imposizione indiscriminata di dazi e' coerente e chiara. Le guerre tariffarie commerciali non hanno vincitori, e coercizione e pressione non possono risolvere i problemi". "La Cina - sottolinea l'ambasciata - prenderà tutte le misure necessarie per proteggere i suoi legittimi diritti e interessi".
Dipartimento di Stato avverte cittadini Usa: "Lasciate il Paese"
Il Dipartimento di Stato americano ha emesso un avviso per i cittadini statunitensi che si trovano in Iran. Nella dichiarazione, spiega il quotidiano israeliano Ynet, si comunica che "i cittadini dovranno aspettarsi interruzioni prolungate di internet, pianificare mezzi alternativi di comunicazione e, se ciò è sicuro, considerare di lasciare l'Iran via terra verso l'Armenia o la Turchia". Il Dipartimento avvisa inoltre che "i cittadini statunitensi sono a rischio significativo di interrogatori e arresti in Iran", dal momento in cui presentare un passaporto americano o una prova di legami con Washington "potrebbe essere un motivo sufficiente per ordinare l'arresto di una persona".
Iran, media: presentate a Trump diverse opzioni per attacchi
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto un pacchetto di "una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete" che potrebbero essere usati contro la Repubblica Islamica, nel pieno caos a seguito delle proteste che vanno avanti ormai da due settimane. Lo svela l'emittente CBS News, citando due funzionari del Dipartimento della Difesa statunitense. Queste opzioni, spiegano le fonti, vanno "ben oltre i bombardamenti aerei convenzionali". Anche il New York Times fa sapere che dal Pentagono sono state presentate diverse opzioni di attacco, tra cui il programma nucleare iraniano già colpito nella guerra dei dodici giorni tra Tel Aviv e Teheran, e che ha visto l'intervento anche di Washington. Tuttavia, per ora i funzionari sarebbero più propensi a un attacco al sistema informatico iraniano.
Trump: "Dazi Usa del 25% a chiunque commerci con l'Iran"
"Con effetto immediato, qualsiasi Paese che intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica dell'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% su tutte le transazioni commerciali effettuate con gli Stati Uniti d'America. Questo ordine è definitivo e vincolante": lo annuncia Donald Trump su Truth.