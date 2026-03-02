Il discorso integrale del capo del Pentagono: "Il popolo iraniano colga questa incredibile opportunità. Non ripeteremo quanto fatto in Iraq, questa è un'altra guerra"
"Non abbiamo iniziato la guerra contro l'Iran ma sotto Donald Trump la finiremo". Lo ha detto Pete Hegseth in una conferenza al Pentagono (LO SPECIALE - IL LIVEBLOG). "L'operazione dello scorso giugno ha eliminato le loro strutture nucleari ma l'Iran ha ripreso il suo programma. Trump non accetta questi giochetti", ha aggiunto il segretario alla Difesa. "Ci auguriamo che il popolo iraniano approfitti di questa incredibile opportunità", ha aggiunto, spiegando che gli Stati Uniti "hanno stabilito i termini di questa guerra, dall'inizio alla fine". Oltre all'auspicio per il popolo iraniano, Hegseth ha esortato anche le forze di sicurezza di Teheran a "scegliere saggiamente". L'appello rivolto dal capo del Pentagono è: "Lottiamo per vincere e non sprechiamo tempo, né vite".
Prosegue la rappresaglia di Teheran. Per il terzo giorno consecutivo esplosioni e sirene antiaeree si sono sentite già delle prime del mattino in territorio israeliano e nelle città della Penisola arabica degli Stati vicini a Israele e Usa