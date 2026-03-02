Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Due persone accoltellate a Edimburgo, isolata la zona. Polizia: "Non è terrorismo"

Mondo
©Getty

Le forze dell'ordine hanno isolato un quartiere nella zona di Calder, un'area residenziale situata accanto alla Wester Hailes High School, che secondo quanto riferito sarebbe stata posta in lockdown per precauzione. La polizia ha ricevuto segnalazioni riguardanti la presenza un "uomo con un'arma da taglio" ma per le autorità non si tratterebbe di terrorismo

ascolta articolo

Due persone sono state accoltellate da un uomo a Edimburgo, in Scozia. La polizia, che ha ricevuto segnalazioni riguardanti la presenza un "uomo con un'arma da taglio", ha isolato un quartiere nella zona di Calder, un'area residenziale situata accanto alla Wester Hailes High School.  I due feriti, dei quali ancora non si conosce l'identità, sono stati ricoverati al Royal Infirmary of Edinburgh. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona per precauzione ma stando alle prime informazioni non si tratterebbe di un attacco terroristico.

Police at the scene in Calder, Edinburgh, after police warned the public to avoid the area following "reports of a man with a bladed weapon". Picture date: Monday March 2, 2026. (Photo by Lesley Martin/PA Images via Getty Images)
La polizia nel quartiere dove sono stati segnalati gli accoltellamenti - ©Getty

Mondo: Ultime notizie

Pio XII, 150 anni dalla nascita: la storia di Papa Pacelli

Mondo

Chiamato a guidare la Chiesa cattolica negli anni della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra...

Zelensky: Mosca prepara nuovi attacchi contro infrastrutture. LIVE

live Mondo

Il presidente dell'Ucraina suona ancora l'allarme: "Sappiamo che i russi non intendono fermare i...

Media: "Israele non esclude invasione di terra in Libano". LIVE

live Mondo

Lo ha dichiarato una fonte della sicurezza israeliana al canale di notizie saudita Al-Hadath,...

Italiani bloccati nel Golfo, task force per rimborsi e assistenza

Mondo

Migliaia gli italiani bloccati e oltre 5mila i voli cancellati: per gestire la situazione di...

Iran, oggi audizione Tajani-Crosetto alle commissioni Camera e Senato

Mondo

Il ministro degli Esteri e il ministro della Difesa, di rientro da Dubai su un volo di...

Mondo: I più letti