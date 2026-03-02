Le forze dell'ordine hanno isolato un quartiere nella zona di Calder, un'area residenziale situata accanto alla Wester Hailes High School, che secondo quanto riferito sarebbe stata posta in lockdown per precauzione. La polizia ha ricevuto segnalazioni riguardanti la presenza un "uomo con un'arma da taglio" ma per le autorità non si tratterebbe di terrorismo

Due persone sono state accoltellate da un uomo a Edimburgo, in Scozia. La polizia, che ha ricevuto segnalazioni riguardanti la presenza un "uomo con un'arma da taglio", ha isolato un quartiere nella zona di Calder, un'area residenziale situata accanto alla Wester Hailes High School. I due feriti, dei quali ancora non si conosce l'identità, sono stati ricoverati al Royal Infirmary of Edinburgh. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona per precauzione ma stando alle prime informazioni non si tratterebbe di un attacco terroristico.