Trump incita gli iraniani a continuare a manifestare e a 'prendere il controllo delle istituzioni' mentre continua la mattanza nelle piazze: 'Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani, l'aiuto è in arrivo', annuncia il capo della Casa Bianca. Per Mosca le minacce Usa a Teheran sono 'inaccettabili' e un nuovo attacco all'Iran avrebbe 'conseguenze disastrose'. "Le fantasie e la politica degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran sono radicate nel desiderio di un cambio di regime, con sanzioni, minacce, disordini orchestrati e caos che fungono da modus operandi per creare un pretesto per un intervento militare". Lo ha scritto la missione iraniana presso le Nazioni Unite su X. Il segretario di Stato Rubio sostiene che in questa fase Trump sta valutando 'risposte non militari'. Continua a salire intanto il bilancio delle vittime della repressione. Iran International stima 'almeno 12.000' morti, molti dei quali sotto i 30 anni, il regime ne conteggia tremila, compresi gli agenti.

