Iran, Trump ai manifestanti: "L'aiuto è in arrivo". Mosca: "Minacce inaccettabili". LIVE
Trump incita gli iraniani a continuare a manifestare e a 'prendere il controllo delle istituzioni' mentre continua la mattanza nelle piazze: 'Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani, l'aiuto è in arrivo', annuncia il capo della Casa Bianca. Per Mosca le minacce Usa a Teheran sono 'inaccettabili' e un nuovo attacco all'Iran avrebbe 'conseguenze disastrose'. "Le fantasie e la politica degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran sono radicate nel desiderio di un cambio di regime, con sanzioni, minacce, disordini orchestrati e caos che fungono da modus operandi per creare un pretesto per un intervento militare". Lo ha scritto la missione iraniana presso le Nazioni Unite su X. Il segretario di Stato Rubio sostiene che in questa fase Trump sta valutando 'risposte non militari'. Continua a salire intanto il bilancio delle vittime della repressione. Iran International stima 'almeno 12.000' morti, molti dei quali sotto i 30 anni, il regime ne conteggia tremila, compresi gli agenti.
Iran all'Onu accusa gli Usa: "Vogliono una scusa per attaccarci"
"Le fantasie e la politica degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran sono radicate nel desiderio di un cambio di regime, con sanzioni, minacce, disordini orchestrati e caos che fungono da modus operandi per creare un pretesto per un intervento militare". Lo ha scritto la missione iraniana presso le Nazioni Unite su X.
Lettera Iran a Onu: Usa e Israele responsabili morti di civili
Gli Stati Uniti e il regime israeliano hanno una responsabilita' per perdita di vite di civili innocenti, in particolare tra i giovani". E' l'accusa contenuta in una lettera inviata dall'ambasciatore iraniano all'Onu, Amir Saeid Iravani, al segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Nella lettera si avvertono gli Stati Uniti di evitare di portare avanti atti di aggressione militare contro la Repubblica islamica dell'Iran.
Trump: "Aiuto a manifestanti Iran in arrivo mio obiettivo è vincere"
Donald Trump ha ribadito la sua promessa di sostegno ai manifestanti in Iran. "Gli aiuti arriveranno presto", ha detto il presidente parlando a Detroit. "Pagheranno un prezzo molto alto", ha aggiunto ricordando di aver "cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani fino a quando non si fermeranno le uccisioni senza senso dei manifestanti.Gli Stati Uniti intraprenderanno "azioni molto forti" se l'Iran impiccherà i manifestanti ha poi ribadito in un'intervista a Cbs. "Non ho sentito parlare di impiccagioni. Se li impiccheranno, vedrete delle conseguenze... Intraprenderemo azioni molto forti se faranno una cosa del genere", ha detto il presidente americano. Il mio obiettivo finale in Iran è "vincere" ha poi aggiunto rispondendo a una domanda dell'emittente americana.