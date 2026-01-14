Trump minaccia dazi al 25% per chi compra dall’Iran. Quali sono i Paesi più a rischio?
Crescono le tensioni tra Usa e Iran dopo che il presidente americano Trump, il 12 gennaio, ha annunciato dazi al 25% per qualsiasi Paese che intrattenga rapporti commerciali con Teheran. Ma chi sono i partner commerciali dell’Iran? E quali potrebbero essere le conseguenze della decisione di Washington? Anche di questo tema si è occupata la puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 13 gennaio
- "Con effetto immediato, qualsiasi Paese che intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica dell'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% su tutte le transazioni commerciali effettuate con gli Stati Uniti d'America. Questo ordine è definitivo e vincolante”, ha scritto lunedì 12 gennaio, sul social Truth, Donald Trump. Ma che risvolti potrebbe avere, se diventasse effettiva, questa decisione? Anche di questo tema si è occupata la puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 13 gennaio.
- Prima di tutto, va ricordato che questa strategia di minaccia era già stata usata dal presidente americano poco meno di un anno fa, a marzo del 2025, con il Venezuela. Trump annunciò dazi al 25% per tutti i Paesi che importavano petrolio venezuelano.
- Alla fine, comunque, a nessun Paese - fino ad oggi - sono state imposte le tariffe al 25% che erano state ipotizzate da Washington in relazione alla questione venezuelana.
- Ma quali sarebbero i Paesi più colpiti in caso gli Usa decidessero di procedere nella loro strategia? I principali partner commerciali dell’Iran sono Cina, Emirati Arabi Uniti e Turchia. Ma anche Iraq, Ue e India hanno fitti scambi commerciali con Teheran.
- Noi italiani, invece, secondo i dati del 2024, importiamo dall’Iran merce per quasi 200 milioni di euro e ne vendiamo invece per circa 500 milioni.
- Anche gli stessi Usa fanno però affari con l’Iran, con 96,4 milioni di dollari di prodotti e oltre 700 milioni di dollari di servizi.
- Il Paese più a rischio è la Cina e infatti Pechino ha subito reagito all’annuncio di Trump: “Prenderemo tutte le misure necessarie”, l’avvertimento.
- La Cina è legata all’Iran anche - e soprattutto - dal petrolio. Pechino compra l’80% del petrolio iraniano.