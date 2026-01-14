 Usa, Trump minaccia dazi al 25% per chi compra dall’Iran: i Paesi più a rischio | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trump minaccia dazi al 25% per chi compra dall’Iran. Quali sono i Paesi più a rischio?

Economia fotogallery
8 foto
Ansa/TG24

Crescono le tensioni tra Usa e Iran dopo che il presidente americano Trump, il 12 gennaio, ha annunciato dazi al 25% per qualsiasi Paese che intrattenga rapporti commerciali con Teheran. Ma chi sono i partner commerciali dell’Iran? E quali potrebbero essere le conseguenze della decisione di Washington? Anche di questo tema si è occupata la puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 13 gennaio 

Economia: Ultime gallery

Lavoro, occupazione record ma la crescita riguarda solo gli over 50

Economia

La disoccupazione è ai minimi negli ultimi 20 anni mentre i tassi di occupazione non sono mai...

7 foto

Petrolio, perché gli Stati Uniti vogliono le riserve del Venezuela?

Economia

Gli Usa, nonostante dispongano di petrolio, ne importano una gran quantità: questo perché quello...

9 foto

Manovra, come funzionano l’iter parlamentare e i tempi di approvazione

Economia

Dopo le frizioni interne alla maggioranza sul tema delle pensioni, potrebbero slittare i tempi di...

10 foto
tabellone del senato e due grafiche di numeri

Limite contante, salta aumento a 10mila euro. Cosa fanno altri Paesi

Economia

L’emendamento di Fratelli d’Italia che innalzava di fatto il limite attuale è stato ritirato. Si...

8 foto

Asset russi, timore per ritorsioni Mosca su capitali stranieri. I DATI

Economia

Se i fondi che la Banca centrale russa aveva in Occidente sono molti di più di quelli sequestrati...

6 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Pd, è morta l'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli

    Cronaca

    A lungo dirigente Cgil, ex parlamentare e ministra del Pd, Fedeli era stata responsabile...

    Guerra Ucraina, attacco di Kiev su Rostov: un morto. LIVE

    live Mondo

    Èdi un morto e quattro feriti il bilancio di un attacco notturno sulla città russa. Le forze...

    Proteste Iran, Trump: "Prendete il controllo, l'aiuto è in arrivo"

    live Mondo

    Trump incita gli iraniani a continuare a manifestare e a "prendere il controllo delle...