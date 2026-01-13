Tra la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno, il Paese è di nuovo sceso in piazza per esprimere con forza il proprio dissenso al regime di Ali Khamenei, che ha reagito con una durissima repressione: si parla di decine di migliaia di morti. Questa volta la miccia è stato il crollo della moneta, ma l'Iran è ormai da tempo teatro di frequenti mobilitazioni popolari contro il potere